Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_04_at_1_50_25_PM_2688143d3f
Tamaulipas

Iglesia eleva llamado por la paz tras muerte de joven en Reynosa

La oración también fue dirigida hacia las autoridades, acompañada de un llamado para que cumplan con su responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad.

  • 04
  • Mayo
    2026

El caso de la muerte de Camila, joven que perdió la vida tras ser víctima de la violencia en Reynosa, marcó el inicio de misas en su honor, donde la Iglesia Católica elevó oraciones en medio del dolor que atraviesa la comunidad.

Durante una de estas celebraciones, el obispo Eugenio Andrés Lira Rugarcía dirigió un mensaje en el que oró por quienes generan violencia, al señalar que desde la fe católica se mantiene la esperanza en la conversión de las personas.

“Pidiendo a Dios que toque el corazón de aquellos que siembran destrucción, dolor, violencia, muerte, ellos pueden cambiar y pueden recuperar su humanidad”, expresó.

WhatsApp Image 2026-05-04 at 1.50.26 PM.jpeg

La oración también fue dirigida hacia las autoridades, acompañada de un llamado para que cumplan con su responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad para la población.

“También le queremos pedir mucho a Dios que asista a nuestras autoridades para que cumplan responsablemente la obligación que tienen de garantizar a todo el pueblo una vida digna, una vida en paz, una vida segura, que es condición indispensable para que podamos convivir y progresar”, señaló.

El líder religioso, máxima autoridad de la Iglesia en los ocho municipios de la frontera, exhortó además a los fieles a asumir su responsabilidad desde el entorno familiar, promoviendo valores que contribuyan a la reconstrucción del tejido social.

“Cada uno podemos ser constructores de paz… la paz empieza por uno mismo, por la manera en que miramos, hablamos y tratamos a los demás; hay que empezar en casa, necesitamos tomar conciencia de la dignidad de cada persona y respetarnos unos a otros”, concluyó.

El mensaje se dio en un contexto marcado por la exigencia de paz en Reynosa, donde la violencia reciente ha generado un llamado tanto social como espiritual para recuperar la tranquilidad en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1ed0944a9f
Alcalde de Reynosa busca el control de la policía y fiscalía
juan_jose_villarreal_coparmex_c7e3241a04
Empresarios piden justicia y coordinación tras hechos violentos
gusano_barrenador_ganado_36142d447f
Liberan moscas estériles para contener al gusano barrenador
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1ed0944a9f
Alcalde de Reynosa busca el control de la policía y fiscalía
iliana_villarreal_salud_bienestar_4ebcb38183
Descartan caso de gusano barrenador en paciente de Reynosa
ijyn_hm_16c4ee4e42
Carney nombra a Louise Arbour como próxima gobernadora general
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×