Nuevo León

Reciben más de 40 familias las escrituras de su vivienda en NL

Este instituto intensificará las acciones informativas y el trabajo en campo para facilitar este proceso para adquirir este documento

La seguridad jurídica de la vivienda dio un paso firme en Nuevo León. Más de 40 familias del municipio de García recibieron sus escrituras por parte del Instituto de la Vivienda de Nuevo León (IVNL), consolidando legalmente un patrimonio construido tras años de esfuerzo.

Con este documento, su hogar deja de ser solo una posesión y se convierte en un bien plenamente formalizado.

Este avance se suma a la trayectoria de FOMERREY, organismo que en más de cinco décadas ha creado y regularizado más de 450 fraccionamientos, beneficiando a más de 200 mil familias en la entidad.

La escrituración fortalece no solo a los hogares, sino también al orden financiero y urbano del estado.

Intensificarán acciones informativas para facilitar proceso

Durante el evento, el director general del IVNL, Eugenio Montiel Amoroso, destacó que aún hay familias que ya liquidaron sus viviendas, pero no han concluido el trámite de escrituración. 

Por ello, el instituto intensificará las acciones informativas y el trabajo en campo para facilitar este proceso y evitar que el patrimonio quede en la incertidumbre legal.

En representación del gobernador Samuel García, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, resaltó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de desarrollo ordenado para García, que incluye proyectos para fortalecer el abasto de agua y la infraestructura urbana.

Así, la escrituración se consolida como una herramienta clave para brindar estabilidad económica y certeza jurídica a las familias, al tiempo que impulsa un crecimiento urbano más sólido y formal en Nuevo León.


