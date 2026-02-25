Podcast
Nuevo León

Clausuran División Ambiental tiradero clandestino en Los Ramones

Esto tiene como objetivo el evitar la continuación de actividades que pudieran generar afectaciones al medio ambiente y a la salud pública

  • 25
  • Febrero
    2026

Tras una inspección, la División Ambiental clausuró este miércoles un tiradero clandestino en el municipio de Los Ramones.

Durante el despliegue, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero resaltó la protección, saneamiento y preservación del suelo.

“La Nueva División Ambiental opera de manera permanente, las 24 horas del día, bajo un enfoque estratégico sustentado en cinco ejes prioritarios, entre los que destaca la protección, saneamiento y preservación del suelo como un recurso fundamental para la salud pública y el equilibrio ecológico. Este tipo de acciones refleja nuestro compromiso firme de prevenir, contener y sancionar cualquier actividad que degrade nuestro entorno. Seguiremos fortaleciendo la vigilancia, la capacidad de respuesta y la presencia territorial para garantizar un Nuevo León con entornos limpios, seguros y sostenibles para las presentes y futuras generaciones.”

Se localizaron montículos de residuos compuestos principalmente por vidrio, plástico y aluminio, dispuestos de manera irregular en el sitio inspeccionado.

Derivado de los hallazgos y con fundamento en las atribuciones correspondientes, se impuso como medida de seguridad la clausura del predio, con el objetivo de evitar la continuación de actividades que pudieran generar afectaciones al medio ambiente y a la salud pública.

En estas acciones, elementos de Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y Fuerza Civil acudieron al sitio para participar. 


Comentarios

