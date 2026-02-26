Podcast
Nuevo León

Reconoce a 40 servidores públicos por años de servicio

El secretario General del SUSPE puntualizó que sus años de servicio, son sinónimo de esfuerzo constante, responsabilidad diaria y decisión de mantenerse firme

  • 26
  • Febrero
    2026

Autoridades sindicales y estatales entregaron este jueves un reconocimiento a las servidoras y servidores públicos por su trayectoria, los cuales abarcan desde los 15, 20, 25 y 30 años de servicio.

secretario-trabajo-reconoce-servidores-publicos.jpg

Durante la ceremonia, el titular de la Secretaría del Trabajo, Federico Rojas Veloquio, reconoció la disciplina de los cerca de 40 burócratas de la dependencia distinguidos el día de hoy.

“Gracias a ustedes por su trabajo, lo reconocemos y sabemos que no es fácil la permanencia y la continuidad. El trabajo del servidor público requiere mucha disciplina y lo veo en todos ustedes. Que esta medalla sea un ejemplo de seguir construyendo juntos. Muchas felicidades”, expresó el funcionario estatal.

secretario-trabajo-reconoce-servidores-publicos.jpg

Por su parte la secretaria de Administración, Gloria María Morales, agradeció el trabajo comprometido de las y los trabajadores y los conminó a continuar trabajando con empeño y convicción.

“Yo estoy feliz por celebrar con ustedes este momento tan especial para mí es un honor y le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad. El trabajo del servicio público no se mide con tiempo, se mide con carácter. Es un camino que requiere convicción y compromiso y ustedes lo han tenido, los invito a seguir trabajando en construir”, indicó la funcionaria.

En tanto, el secretario General del SUSPE, Ricardo Cavazos Balderas puntualizó que sus años de servicio, son sinónimo de esfuerzo constante, responsabilidad diaria y decisión de mantenerse firme.

“Servir a Nuevo León requiero una verdadera vocación de servicio público. Todos estos años que han servido todas y todos ustedes durante distintas administraciones con su trabajo, habla de un compromiso, un esfuerzo constante su responsabilidad y firmeza y es eso lo que reconocemos  agradecemos el día de hoy”, puntualizó el líder sindical.

secretario-trabajo-reconoce-servidores-publicos.jpg


