Nuevo León

Pide diputada que prevención de delitos sea obligatoria

La legisladora señaló que actualmente los reglamentos y los consejos municipales especializados en la prevención de los delitos son opcionales

Para obligar a los municipios a expedir reglamentos en materia de prevención social de la violencia, la diputada local de Morena, Greta Barra, presentó una iniciativa a la Ley de Prevención Social de la Violencia en el Congreso Local.

La legisladora señaló que actualmente los reglamentos y los consejos municipales especializados en la prevención de los delitos son opcionales y ante esto se cometen muchos delitos, los cuales se pudieron prevenir con anterioridad.

“Actualmente, la ley dice que las autoridades incluirán la prevención en sus planes y programas. Lo que propongo es que deje de ser discrecional y se convierta en una obligación jurídica expresa en los planes, programas y acciones de gobierno.

“Tuvimos más de 1.5 millones de delitos estimados en 2024, pero apenas el 10 por ciento se denunció y solo el 7.3 por ciento derivó en una carpeta de investigación. No podemos depender únicamente de la reacción cuando la mayoría de los delitos ni siquiera llega al sistema”, dijo la diputada Greta Barra.

Con esta iniciativa, los ayuntamientos estarán obligados a expedir un reglamento municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia y deberán crear formalmente un consejo municipal como órgano de coordinación y seguimiento que tenga participación de la sociedad civil.

“Necesitamos pasar de esquemas discrecionales a obligaciones claras. La prevención no puede depender de la voluntad política del momento; debe ser una política permanente.

“Es importante que, más allá de la reacción, apostemos por la prevención para tener comunidades menos violentas, especialmente en lugares que están creciendo en forma acelerada como García. Los municipios son lo más cercano a la gente, por eso es indispensable que la prevención se realice desde ese nivel”, agregó la diputada.


