Samuel García promete construir nuevas escuelas en Guadalupe

El gobernador, Samuel García, prometió la construcción de siete nuevas escuelas para el municipio de Guadalupe durante este año 2026, ante el crecimiento poblacional que registra la ciudad.

“Claro que el gobierno está haciendo reparación de aulas, ampliación de aulas y para Guadalupe siete nuevas escuelas para este año, a ver cómo le hace secretario (de educación, Juan Paura), busca terrenos porque Guadalupe está creciendo y tiene que tener más escuelas para nuestros jóvenes“, dijo García Sepulveda.

Aunque aseguró que los planteles se edificarán en 2026, no especificó el mes de arranque, las colonias donde estarán ubicados ni si se tratará de jardines de niños, primarias o secundarias.

Inauguran cancha en secundaria de Guadalupe

El anuncio se realizó durante la inauguración de la cancha de fútbol número 450 construida en escuelas públicas en el marco del Mundial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de las cuales 60 se encuentran en Guadalupe.

La nueva cancha fue entregada en la Escuela Secundaria Número 18 “Manuel García Rodríguez”, ubicada en la calle Lomas de San Francisco, en la colonia Lomas de Tolteca, en Guadalupe.

Autoridades estatales y municipales presentes

En el evento estuvieron presentes el secretario de Educación del estado, Juan Paura; la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez; el alcalde de Guadalupe, Héctor García; y el director del Instituto Constructor de Infraestructura Física y Educativa de Nuevo León (ICIFED), Luis Fernando Domínguez.

Destacan avance en infraestructura educativa y deportiva

Durante su intervención, el secretario de Educación destacó el avance en infraestructura escolar y deportiva.

“Seguimos avanzando en la parte educativa pero también como nos lo han señalado es muy importante la parte del deporte, por eso te agradecemos a nombre de todos los compañeros, alumnos está oportunidad”, dijo el secretario de educación.

Por su parte, Mariana Rodríguez señaló que aún restan tres meses para alcanzar la meta de 500 canchas en escuelas públicas.

“Ojalá que la cuiden, que la atesoren como parte de esta infraestructura porque lo que se cuida y lo que se ama, nos dura mucho, mucho tiempo”, dijo.





