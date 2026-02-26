Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
samuel_garcia_archivo_a06a72b9c5
Nuevo León

Samuel García promete construir nuevas escuelas en Guadalupe

El anuncio se realizó durante la inauguración de la cancha de fútbol número 450 construida en escuelas públicas en el marco del Mundial

  • 26
  • Febrero
    2026

El gobernador, Samuel García, prometió la construcción de siete nuevas escuelas para el municipio de Guadalupe durante este año 2026, ante el crecimiento poblacional que registra la ciudad.

“Claro que el gobierno está haciendo reparación de aulas, ampliación de aulas y para Guadalupe siete nuevas escuelas para este año, a ver cómo le hace secretario (de educación, Juan Paura), busca terrenos porque Guadalupe está creciendo y tiene que tener más escuelas para nuestros jóvenes“, dijo García Sepulveda.

Aunque aseguró que los planteles se edificarán en 2026, no especificó el mes de arranque, las colonias donde estarán ubicados ni si se tratará de jardines de niños, primarias o secundarias.

Inauguran cancha en secundaria de Guadalupe

El anuncio se realizó durante la inauguración de la cancha de fútbol número 450 construida en escuelas públicas en el marco del Mundial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de las cuales 60 se encuentran en Guadalupe.

La nueva cancha fue entregada en la Escuela Secundaria Número 18 “Manuel García Rodríguez”, ubicada en la calle Lomas de San Francisco, en la colonia Lomas de Tolteca, en Guadalupe.

IMG_9931.jpeg

Autoridades estatales y municipales presentes

En el evento estuvieron presentes el secretario de Educación del estado, Juan Paura; la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez; el alcalde de Guadalupe, Héctor García; y el director del Instituto Constructor de Infraestructura Física y Educativa de Nuevo León (ICIFED), Luis Fernando Domínguez.

Destacan avance en infraestructura educativa y deportiva

Durante su intervención, el secretario de Educación destacó el avance en infraestructura escolar y deportiva.

“Seguimos avanzando en la parte educativa pero también como nos lo han señalado es muy importante la parte del deporte, por eso te agradecemos a nombre de todos los compañeros, alumnos está oportunidad”, dijo el secretario de educación.

Por su parte, Mariana Rodríguez señaló que aún restan tres meses para alcanzar la meta de 500 canchas en escuelas públicas.

“Ojalá que la cuiden, que la atesoren como parte de esta infraestructura porque lo que se cuida y lo que se ama, nos dura mucho, mucho tiempo”, dijo.

imagen 2.png


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escuelas_coahuila_hay_clases_747c810682
Aperciben a escuelas por dar clases en línea sin aval
Javier_Caballero_20f72b1677
Nueva cortina de presa El Cuchillo ya cuenta con estudios previos
EH_UNA_FOTO_2026_02_26_T143025_072_a1fa699620
Reitera Mariana Rodríguez su compromiso por apoyar a las mujeres
publicidad

Últimas Noticias

sarampion_11_mil_casos_53b4767870
Suman 32 muertes y más de 11 mil casos por sarampión en México
julian_escuela_leer1_caca612b97
Buscan Don Julián lograr su meta de aprender a leer y escribir
jbalvin_ryan_castro_tonto_d39f14ebf8
¡Colombia suena fuerte! J Balvin y Ryan Castro estrenan 'Tonto'
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_25_T100101_145_acc2b59b2e
Muertes en México caen en 2025; aún por encima del 2019
publicidad
×