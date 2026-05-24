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Deportes

¡Gloria eterna! Cruz Azul remonta a Pumas y es campeón

Con un autogol de Duarte y un gol agónico de Rodolfo Rotondi, Cruz Azul venció 2-1 a Pumas en Ciudad Universitaria y se coronó campeón del Clausura 2026

  • 24
  • Mayo
    2026

En una noche histórica, Cruz Azul se quitó de encima los fantasmas que tanto lo aquejaron por muchos años para obtener un premio que venía cazando como ningún otro.

Con lluvia, con drama, porque, como dice la propia afición: "Si no se sufre, no es Cruz Azul". Los cementeros supieron aguantar la propuesta ofensiva de los comandados por Efraín Juárez, que, contrario a lo que se vio en el juego de ida, salieron a ganar en Ciudad Universitaria.

El premio le llegó a los felinos al minuto 30 después de tanto ida y vuelta, cuando, tras una serie de rebotes, Robert Morales pegó un riflazo desde fuera del área y sorprendió a Kevin Mier, quien no pudo ni rozar el tiro.

Pumas se fue con todo a buscar ampliar la ventaja, pero por errores puntuales no logró poner el segundo. Uno de esos fue una mano de Juninho que le permitió controlar el balón y poner lo que pudo ser el 2-0, pero fue anulado por el contacto ilegal.

Como es siempre con este tipo de partidos, el trámite se puso ríspido, con mucho roce. Por ello fueron baja Paradela y Carrasquilla por lesión, algo que sufrió menos Cruz Azul por si amplía banca, algo de lo que Pumas adolece.

Llegó el segundo tiempo y Cruz Azul recompuso. El empate para los celestes llegó con un autogol de Duarte al 53 y esto dejó a los universitarios en shock, pues renunciaron casi por completo al ataque.

Apoyándose en un pletórico Keylor Navas, el local aguantó tanto como pudo. El nerviosismo creció, pero el único que no se vio superado por sus emociones fue el siempre villano Rodolfo Rotondi, quien esta vez llegó a ponerse la capa con una media vuelta letal que sorprendió al arquero tico y le dio la victoria a "La Máquina".

Así, Joel Huiqui cumplió su sueño: hizo campeón al equipo de sus amores y ahora, lo que hizo este 24 de mayo resonará hoy y en la eternidad. ¡Salud!

Con información de Carlos Nava


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