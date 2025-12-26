Dejó buena derrama económica temporada navideña en restaurantes

La temporada navideña dejó una importante derrama económica en el sector restaurantero, impulsada principalmente por la realización de posadas y reuniones de fin de año.

Así lo dio a conocer Isidoro García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), quien destacó que durante estas fechas se registra un aumento considerable en la actividad de los establecimientos de comida.

El líder empresarial señaló que particularmente en Año Nuevo se incrementa el número de comensales, ya que muchas familias optan por celebrar esta fecha especial en restaurantes, lo que representa un impulso significativo para el sector.

Esta preferencia permite a los negocios mejorar sus ventas y cerrar el año con resultados positivos, luego de semanas de alta demanda.

Asimismo, García adelantó que para el 2026 se continuará apostando por la organización de eventos y festivales gastronómicos, como el Festival del Cabrito y el de la Paella, los cuales se han consolidado como importantes atractivos para la ciudad.

Estas actividades no solo fortalecen la industria restaurantera, sino que también generan una notable derrama económica y turística en la región.

