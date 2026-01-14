Hacienda refuerza diálogo con EUA sobre minerales críticos

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, participó en Washington en una reunión ministerial convocada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, enfocada en fortalecer la coordinación financiera internacional y la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, el encuentro se realizó en la sede del Tesoro estadounidense, por invitación del secretario Scott Bessent.

Coordinación para cadenas más resilientes

Durante la reunión, Amador Zamora sostuvo intercambios en un ambiente de entendimiento y colaboración estratégica, orientados a identificar soluciones para diseñar e invertir en mecanismos que permitan diversificar las cadenas globales de suministro, con el objetivo de hacerlas más resilientes.

El diálogo se centró en reducir vulnerabilidades en insumos estratégicos como litio, níquel, cobalto, grafito y tierras raras, fundamentales para baterías, tecnologías de energía limpia, electrónica y sectores industriales sensibles.

Participación de países aliados

En el encuentro participaron ministros de finanzas y economía de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, la República de Corea y el Reino Unido, así como el comisionado europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, y representantes de India.

También asistieron el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el presidente del EXIM Bank, John Jovanovic.

Importancia estratégica para México

Para México, la conversación se vincula con su papel en la integración productiva de Norteamérica, la necesidad de asegurar proveeduría estable para la manufactura y la electromovilidad, y los proyectos asociados al reacomodo de las cadenas globales.

Asimismo, se relaciona con políticas como la nacionalización de minerales estratégicos, entre ellos litio, uranio y torio, y con la interlocución financiera de alto nivel con Washington, en un contexto marcado por temas bilaterales como migración, seguridad fronteriza, aranceles y la próxima revisión del T-MEC.

