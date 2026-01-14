Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2023_08_15_a_las_1_09_00_p_m_27b026917c
Nacional

Hacienda refuerza diálogo con EUA sobre minerales críticos

Hacienda participó en EUA en una reunión con ministros de finanzas para fortalecer la coordinación y diversificar cadenas de suministro de minerales críticos

  • 14
  • Enero
    2026

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, participó en Washington en una reunión ministerial convocada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, enfocada en fortalecer la coordinación financiera internacional y la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, el encuentro se realizó en la sede del Tesoro estadounidense, por invitación del secretario Scott Bessent.

Coordinación para cadenas más resilientes

Durante la reunión, Amador Zamora sostuvo intercambios en un ambiente de entendimiento y colaboración estratégica, orientados a identificar soluciones para diseñar e invertir en mecanismos que permitan diversificar las cadenas globales de suministro, con el objetivo de hacerlas más resilientes.

El diálogo se centró en reducir vulnerabilidades en insumos estratégicos como litio, níquel, cobalto, grafito y tierras raras, fundamentales para baterías, tecnologías de energía limpia, electrónica y sectores industriales sensibles.

Participación de países aliados

En el encuentro participaron ministros de finanzas y economía de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, la República de Corea y el Reino Unido, así como el comisionado europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, y representantes de India.

También asistieron el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el presidente del EXIM Bank, John Jovanovic.

Importancia estratégica para México

Para México, la conversación se vincula con su papel en la integración productiva de Norteamérica, la necesidad de asegurar proveeduría estable para la manufactura y la electromovilidad, y los proyectos asociados al reacomodo de las cadenas globales.

Asimismo, se relaciona con políticas como la nacionalización de minerales estratégicos, entre ellos litio, uranio y torio, y con la interlocución financiera de alto nivel con Washington, en un contexto marcado por temas bilaterales como migración, seguridad fronteriza, aranceles y la próxima revisión del T-MEC.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Trump_recibe_Maria_Corina_Machado_ba39158075
Trump recibe a María Corina Machado en Casa Blanca
Daniel_Ortega_23c766aa5d
Nicaragua libera a detenidos tras enfrentar presión de EUA
EH_UNA_FOTO_2026_01_06_T132439_021_e853ef9955
EUA elimina acusación contra Maduro por Cártel de los Soles
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_82_605bcf97ad
Wall Street abre en verde; Dow Jones sube 0.47%
EH_UNA_FOTO_5defc8c32e
Fortalecerá inversión de GM producción en Ramos Arizpe
Capturan_hombres_por_canibalismo_0226fbad55
Capturan a dos hombres por presunto canibalismo en Tabasco
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×