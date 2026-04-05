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Nuevo León

Refuerza NL lazos con Japón en encuentro con la Princesa Takamado

El gobernador Samuel García sostuvo un encuentro en Tokio para fortalecer la cooperación con Japón y la invitó a un partido del Mundial 2026 en Monterrey

  • 05
  • Abril
    2026

En Tokio, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, sostuvo un encuentro con Su Alteza Imperial la Princesa Takamado de Japón en el Palacio de Akasaka, uno de los recintos más exclusivos del país y espacio reservado para reuniones de alto nivel con líderes mundiales y miembros de la realeza.

El encuentro, organizado con la participación de funcionarios de la Casa Imperial, de la Embajada de México en Japón y del Gobierno de Nuevo León, tuvo como objetivo fortalecer la cooperación entre Nuevo León y Japón y abrir oportunidades de colaboración económica, tecnológica y cultural en beneficio de ambas regiones.

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Durante la reunión, el gobernador entregó de manera oficial una carta invitación a la princesa Takamado para asistir al partido entre Japón y Túnez que se llevará a cabo en el Estadio Monterrey, el cual marcará un hito histórico al convertirse en el juego número mil en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA. Además, se entregó un presente simbólico como muestra de agradecimiento por la recepción.

Su Alteza Imperial la Princesa Takamado, viuda del príncipe Norihito de Takamado, es reconocida por su activa participación en la diplomacia cultural y en la promoción del deporte internacional, especialmente del fútbol, y ha desempeñado un papel clave en la representación de Japón en eventos internacionales.

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 Su perfil combina la tradición institucional con una visión moderna orientada al intercambio y la cooperación intercultural.

Con esta visita, Nuevo León continúa consolidando su proyección internacional, reforzando lazos con Japón y posicionándose como una sede de clase mundial rumbo al Mundial 2026.


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