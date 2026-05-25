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Nuevo León

Celebrarán 200 años de relación diplomática México-Francia en NL

Se destacó que estos encuentros de trabajo buscan reafirmar los lazos de cooperación e intercambio entre el sector empresarial y la entidad

  • 25
  • Mayo
    2026

Con motivo de la conmemoración de los 200 años de relación diplomática entre México y Francia, el gobernador Samuel García dio a conocer este lunes que se realizará un evento para conmemorar la fecha el próximo mes de noviembre.

Tras reunirse con el presidente de MEDEF International y del Grupo Fives, Frédéric Sanchez, el mandatario estatal señaló que este evento dará espacio a una serie de apoyos a Pymes e incentivos fiscales para promover las inversiones en la entidad.

“Les puedo adelantar que en pro de la relación comercial de que viene este nuevo tratado en la Unión Europea-México, de 200 años que tendremos de relación diplomática Francia - México.

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Pues ya escogieron Nuevo León para hacer este gran evento, lo vamos a nutrir de manera paralela con apoyo Pymes, incentivos fiscales, los polos industriales que vienen para Nuevo León, la nueva carretera, el nuevo aeropuerto de Vinci, que es empresa francesa”.

Encuentros reafirman lazos de cooperación e intercambio empresarial

García Sepúlveda destacó que estos encuentros de trabajo buscan reafirmar los lazos de cooperación e intercambio entre Nuevo León y el sector empresarial, donde cuentan con una concentración importante en municipios como Monterrey, San Pedro Garza García, García y Apodaca.

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Esta organización fue creada en 1989 para representar al Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) en el ámbito internacional, con más de 7,100 empresas francesas asociadas en 85 consejos gráficos y sectoriales.

 

 


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