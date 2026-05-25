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Nuevo León

Analiza Gobierno de NL programa Cero Clausura con IP

Su objetivo es acompañar a las empresas en procesos de regularización y evitar, en la medida de lo posible, clausuras por incumplimientos.

  • 25
  • Mayo
    2026

El Gobierno de Nuevo León presentó los lineamientos del Programa Cero Clausuras, una iniciativa enfocada en apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan regularizarse y evitar cierres por faltas administrativas menores.

La presentación se realizó durante la quinta sesión semanal de Nuevo León Cumple Todo en NLínea + Reglas Claras, estrategia estatal que busca fortalecer la certeza jurídica, transparentar inspecciones y promover una cultura de cumplimiento entre las empresas locales.

Buscan evitar cierres por faltas menores

Los lineamientos contemplan mecanismos de atención diferenciada para las MiPyMEs, esquemas de regularización, criterios para atender incumplimientos administrativos no graves e indicadores de seguimiento.

De acuerdo con Mariela Saldívar, titular de la Oficina Ejecutiva del Gobernador y coordinadora de Nuevo León Cumple, esta estrategia representa una coordinación inédita entre 17 dependencias estatales y 10 cámaras empresariales.

“Estamos avanzando en esta coordinación inédita entre 17 dependencias estatales y 10 cámaras empresariales para dar mayor claridad, transparencia y certeza a las inspecciones, y ahora, con Cero Clausuras, estamos facilitando el cumplimiento de las MiPyMEs”, señaló.

Programa forma parte de Nuevo León Cumple

El Programa Cero Clausuras, operado por la Secretaría de Economía, fue presentado el pasado 13 de mayo por el Gobernador Samuel García. Su objetivo es acompañar a las empresas en procesos de regularización y evitar, en la medida de lo posible, clausuras por incumplimientos administrativos menores.

La iniciativa forma parte de Nuevo León Cumple, estrategia intersectorial en la que participan cámaras empresariales como CAINTRA, CANACO, COPARMEX, CANADEVI, CAPROBI, CMIC, CANIRAC, CANACAR, CANACOPE e INDEX.

Integran más trámites a NLínea

Desde la instalación de la estrategia, el 27 de marzo, se han realizado cinco sesiones de trabajo, nueve cursos para inspectores, verificadores y visitadores, además de tres capacitaciones dirigidas a 200 empresas.

Como parte de los avances, el Gobierno estatal informó que se encuentran en integración 60 trámites más a NLínea, entre ellos 27 del Instituto de Control Vehicular, 29 del DIF Nuevo León y 9 de la Secretaría de Igualdad.

También se capacita a 450 inspectores estatales, se revisan protocolos de visitas domiciliarias y se refuerzan los canales de quejas y denuncias para mejorar el seguimiento de irregularidades y aplicar sanciones cuando corresponda.

Participan dependencias estatales

En Nuevo León Cumple colaboran dependencias como la Secretaría General de Gobierno, Finanzas, Movilidad, Igualdad e Inclusión, Medio Ambiente, Salud, Trabajo, Economía, Seguridad, Agua y Drenaje de Monterrey, DIF Nuevo León, la Unidad Anticorrupción y la Contraloría, entre otras instancias estatales.


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