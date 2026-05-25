Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
adjkasjd_f827cf8453
Nuevo León

Se incendia edificio en construcción en Arboleda, en San Pedro

El siniestro ocurrió en la colonia Valle del Campestre, donde elementos de Protección Civil acudieron tras recibir el reporte de fuego en el décimo piso

  • 25
  • Mayo
    2026

Un incendio se registró la noche de este lunes en un edificio en construcción ubicado en la zona de Arboleda, en el municipio de San Pedro.

El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Roble y Níspero, en la colonia Valle del Campestre, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León y de San Pedro acudieron tras recibir el reporte de fuego en el décimo piso de la construcción.

De acuerdo con los primeros informes, el incendio presuntamente se originó por la quema de rollos de caucho ubicados en la azotea del inmueble.

Al lugar acudieron equipos para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni las causas oficiales del incendio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Manolo_Jimenez_2ae716e4b5
Cuestiona Manolo Jiménez viabilidad del pase turístico de NL
reb_4b569391bc
Alertan autoridades por posible tornado en Ciudad Acuña
IMG_2091_9c109196c5
Coahuila rechazan pase turístico para autos foráneos en NL
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_26_at_4_26_03_PM_dc154d37fe
Coahuila busca reducir rezago educativo de 455 mil personas
Jesus_Corona_Damian_a4d82a1d17
Dan suspensión provisional a alcalde de Cuautla contra detención
516ea3e6_1140_450d_8573_44f39f73c489_bee70f2033
Exige Manolo atender riesgos en escuelas tras muerte de menor
publicidad

Más Vistas

nl_trafico_aa982ca4e1
Nuevo reto para los regios: no usar tanto el carro
Yayo_de_la_Torre_97c2941e22
Muere Javier de la Torre, hermano del 'Yayo' y primo del 'Chepo'
coreano_apodaca_complejo1_9ec7376952
Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca
publicidad
×