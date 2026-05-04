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Nuevo León

Ampliará Alejandro de Rodas con inversión de $230 millones

Nuevos tramos y conexiones viales buscan reducir hasta 30% el tráfico en Paseo de los Leones y fortalecer la movilidad en el poniente

  • 04
  • Mayo
    2026

La avenida Alejandro de Rodas será completada con la incorporación de tres nuevos tramos que permitirán ampliar la conectividad vial en el poniente de Monterrey. Las obras contemplan la conexión de la avenida Castellana con avenida Puerta de Hierro, y de ésta hacia avenida Monte Everest.

El proyecto incluye la rehabilitación de 1.8 kilómetros de vialidad, con dos carriles de circulación en ambos sentidos, lo que permitirá mejorar el flujo vehicular en una de las áreas con mayor crecimiento urbano.

El secretario de Obras Públicas de Monterrey, Nazario Pineda, destacó la relevancia de esta intervención al señalar que:

“Es un circuito nuevo de 1.8 km que va a generar un circuito nuevo desde calle Nogal hasta García de 12 km. Esta calle es muy importante, una de las alternativas viales para Leones y aquí también se arranca los trabajos de ampliación de Prolongación Ruiz Cortines. Son los últimos 300 metros para poder conectar desde Pesquería hasta García”.

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Además de la infraestructura vial, la obra contempla la instalación y modernización de servicios básicos, incluyendo red eléctrica, agua potable, gas y drenaje, con un total de 7 mil metros lineales, así como trabajos de señalización y semaforización para reforzar la seguridad vial.

En paralelo, se desarrollará una conexión adicional en la avenida Pedro Infante, que se enlazará con avenida Lince hasta llegar a avenida Puerta del Sol, a lo largo de 500 metros lineales. Esta conexión permitirá integrarse directamente con la Prolongación Ruiz Cortines, ampliando las opciones de movilidad en el sector.

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El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, subrayó la importancia estratégica de ambas obras.

“Estas dos obras tanto la de Prolongación Ruiz Cortines como en la de Alejandro de Rodas son importantes porque son alternativas viales a Paseo de los Leones y sobre todo en esta parte donde está la rotonda de las casas hacia el poniente”.

La inversión total destinada a estos cuatro tramos asciende a 230 millones de pesos, recursos que, de acuerdo con el edil, provienen del presupuesto municipal sin recurrir a endeudamiento.

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“Con estas obras pensamos que en ciertos tiempos, le pueden quitar hasta un 25 o 30 por ciento”, aseguró.

En cuanto a la liberación de los terrenos necesarios, el alcalde explicó que no fue necesaria la compra de predios, ya que estos fueron cedidos por particulares.

“Han cedido los derechos de vía, no se tuvo que pagar absolutamente nada, fue un trabajo de plática, de consenso de los dueños de los predios, con los desarrolladoras en total cinco o seis diferentes”, concluyó.

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