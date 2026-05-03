Festeja DIF Monterrey a niñas y niños en 'Corylandia'

En el marco del Día del Niño, el DIF Monterrey reunió a las infancias usuarias de sus espacios como estancias infantiles, centros, unidades de rehabilitación, clínica del Autismo y Ciudad de la Inclusión, para celebrarlos con una gran fiesta.

Los asistentes se divirtieron en los juegos inflables de “Corylandia”, instalados en Ciudad Deportiva.

El festival infantil ofreció un entorno seguro y accesible, donde niñas y niños participaron en dinámicas deportivas y espectáculos diseñados para fomentar la imaginación, la creatividad y la convivencia.

Durante la jornada se contó con la presencia del alcalde Adrián de la Garza y su esposa Gaby Oyervides, presidenta del DIF municipal, quienes realizaron un recorrido por el espacio y convivieron con las familias asistentes.

También disfrutaron del parque de diversiones inflable y observaron los talleres y juegos enfocados en promover valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.

El festival formó parte de las acciones impulsadas por el DIF Monterrey para brindar espacios de esparcimiento sano, fortalecer la convivencia familiar y promover entornos de inclusión para la niñez regiomontana.

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