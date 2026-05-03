Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ajsdkad_1f4b46e88c
Nuevo León

Festeja DIF Monterrey a niñas y niños en 'Corylandia'

El festival ofreció un entorno seguro y accesible, donde participaron en dinámicas deportivas y espectáculos para fomentar la imaginación y la convivencia

  • 03
  • Mayo
    2026

En el marco del Día del Niño, el DIF Monterrey reunió a las infancias usuarias de sus espacios como estancias infantiles, centros, unidades de rehabilitación, clínica del Autismo y Ciudad de la Inclusión, para celebrarlos con una gran fiesta.

Los asistentes se divirtieron en los juegos inflables de “Corylandia”, instalados en Ciudad Deportiva.

IMG_8226.JPEG

El festival infantil ofreció un entorno seguro y accesible, donde niñas y niños participaron en dinámicas deportivas y espectáculos diseñados para fomentar la imaginación, la creatividad y la convivencia.

Durante la jornada se contó con la presencia del alcalde Adrián de la Garza y su esposa Gaby Oyervides, presidenta del DIF municipal, quienes realizaron un recorrido por el espacio y convivieron con las familias asistentes.

IMG_8227.JPEG

También disfrutaron del parque de diversiones inflable y observaron los talleres y juegos enfocados en promover valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.

IMG_8222.JPEG

El festival formó parte de las acciones impulsadas por el DIF Monterrey para brindar espacios de esparcimiento sano, fortalecer la convivencia familiar y promover entornos de inclusión para la niñez regiomontana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_3665_32aa3f25e5
Inaugura Samuel cancha 520 en primaria Nicolás Bravo
lazaro_fest_se_consolida_como_tradicion_en_reynosa_784770d6eb
'Lázaro Fest' se consolida como tradición en Reynosa
Whats_App_Image_2026_05_01_at_8_14_47_PM_e308573dd7
Lleva Jesús Nava la Semana del Niño a más de 1,500 menores
publicidad

Últimas Noticias

deportes_pumas_america_polemica_f9ac43f515
Pumas presenta queja por posible alineación indebida del América
escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
37964664_b23e_48af_8f02_f23869353a6b_392714649b
Voto en línea para personas con discapacidad: ¿cuándo será?
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×