Nuevo León

Reportan cierres de vialidades por fuertes lluvias en urbe regia

Los cierres son en Ruiz Cortines y Conchello, paso desnivel norte-sur de Garza Sada y Rotonda Tec, Constitución y Padre Mier, y Garza Sada y Alfonso Reyes

  • 24
  • Agosto
    2025

Debido a las intensas lluvias que se presentan en la urbe regia, se reportan cierres de vialidades por encharcamiento en Ruiz Cortines y Conchello en Monterrey, paso desnivel norte-sur de Avenida Garza Sada y Rotonda Tec por Avenida del Estado, Constitución y Padre Mier, y Garza Sada y Alfonso Reyes.

También vecinos de Guadalupe reportan fuertes lluvias y cortes de luz. 

Protección Civil Nuevo León informó que se registran lluvias de ligeras a moderadas con intervalos fuertes, con vientos fuertes y actividad eléctrica, en los municipios de la región citrícola, sur, oriente y área metropolitana del estado de Nuevo León.

Actualmente, los elementos de la dependencia estatal realizan recorridos en ríos y arroyos de San Nicolás, Apodaca, Escobedo, San Pedro, Guadalupe y Pesquería.

Además, se informó que el arroyo Topo Chico se encuentra a un 65% de su capacidad, por lo que elementos de la corporación se mantienen en el área para alertar a la población.

En Santiago, hay cierres en retornos subterráneos de la Carretera Nacional debido a las fuertes precipitaciones que se presentan en esta zona.

“Unidades de PCNL se mantienen en recorrido; desde el centro de operaciones se mantendrá el monitoreo de los diferentes radares y boletines oficiales”, se informó en un comunicado.

 


