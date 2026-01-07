Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
thsdre_e2cc52c22c
Nuevo León

Multa Santa Catarina a camionero tirar escombro en la Huasteca

El alcalde, Jesús Nava, junto con personal de Servicios Públicos y Seguridad Pública, verificó la situación y actuó de inmediato, exigiendo la limpieza del área

  • 07
  • Enero
    2026

El Gobierno de Santa Catarina aplicó una multa de aproximadamente $10,000 pesos al propietario de dos camiones que arrojaron escombro fuera de La Huasteca, tras recibir una denuncia ciudadana.

El alcalde, Jesús Nava, junto con personal de Servicios Públicos y Seguridad Pública, verificó la situación y actuó de inmediato, exigiendo la limpieza del área y el traslado del escombro a SIMEPRODE.

Esta acción es parte de la estrategia del municipio para cuidar el medio ambiente y mantener los espacios públicos limpios.

Se hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie prácticas ilegales de este tipo, contribuyendo así a un Santa Catarina más limpio y seguro. 

rgsa.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Liberan_presos_politicos_Venezuela_28b0404e54
Anuncian liberación de presos políticos en Venezuela
venezuela_trump_viajar_bd82c8d412
Trump no descarta viajar a Venezuela bajo control de EUA
Foto_001_Felix_Arratia_impulsa_nuevo_Espacio_de_Unidad_en_Villas_de_Oriente_fde32955e9
Arranca construcción de megacancha en Villas de Oriente, Juárez
publicidad

Últimas Noticias

Bloqueo_juzgado_AHMSA_tramites_judiciales_4bcd326d53
Bloqueo a juzgado por AHMSA afecta trámites judiciales
Toman_obreros_AHMSA_Juzgado_Cuarto_Distrito_788e69d4ae
Toman obreros de AHMSA juzgado para exigir justicia
tik_tok_fifa_mundial_f6c46fcbf6
Anuncia FIFA alianza con TikTok para Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×