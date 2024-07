Reportan 'hechos misteriosos' en el ex penal del Topo Chico

"Es lo que me dijeron a mí, que era un hombre que estaba loco, yo creo, imagínese. En la noche no escucho nada, ya cuando me duermo y ya cuando me gana el sueño, es cuando me jala de los pies y vámonos para abajo, me arrastra de la cama hasta la otra orilla, se siente bien feo, pero ¿qué le hago”, comenta.