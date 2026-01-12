Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nieve_galeana_6ad9262434
Nuevo León

Reportan más caída de nieve en Cerro del Potosí, Galeana

Este lunes 12 de enero, la cumbre del Cerro El Potosí se cubrió de nieve, lo que activó un operativo de vigilancia por parte de Protección Civil de Nuevo León

  • 12
  • Enero
    2026

La cumbre más alta de Nuevo León registró temperaturas gélidas este lunes; corporaciones de auxilio mantienen monitoreo permanente ante el riesgo por visibilidad nula.

Las bajas temperaturas que azotan a la región han transformado el paisaje de la zona sur del estado. 

Este lunes 12 de enero, la cumbre del Cerro El Potosí se cubrió de nieve, lo que activó un operativo de vigilancia por parte de Protección Civil de Nuevo León.

A través de recorridos preventivos, elementos de la corporación estatal confirmaron la caída de nieve y la formación de hielo en la zona alta del municipio de Galeana. 

Debido a las condiciones climáticas extremas, los rescatistas reportaron que el avance de las unidades ha sido lento, ya que la visibilidad es prácticamente nula debido a la densa bruma y el fenómeno meteorológico.

Como evidencia de la intensidad del frío, la corporación compartió imágenes que muestran la formación de capas de hielo y cristales sobre la vegetación y las estructuras del lugar.

"Nuestras unidades se mantienen en recorridos y monitoreo permanente para actuar de inmediato ante cualquier situación de riesgo", informó Protección Civil.

cae-nieve-galeana.jpeg

Un gigante bajo la nieve

El Cerro El Potosí no solo es un punto icónico de la Sierra Madre Oriental, sino que es la montaña más alta de Nuevo León y de todo el norte de México, alcanzando una altitud de 3,721 metros sobre el nivel del mar. Su estatus como Área Natural Protegida y su altura extrema lo convierten en el primer punto del estado en resentir los efectos de los frentes fríos de esta temporada.

nieve-caida-galeana.jpeg

Recomendaciones a la población

Debido a las condiciones de riesgo, la falta de visibilidad y el pavimento congelado en las zonas de ascenso, las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar traslados innecesarios hacia la zona de la cumbre, mantenerse informados sobre los cierres viales o restricciones de paso y extremar precauciones ante el pronóstico de que las temperaturas gélidas continúen durante las próximas horas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_13_at_8_37_00_PM_911155723a
Llega a Monterrey corazón desde Tampico para trasplante
Whats_App_Image_2026_01_13_at_7_00_24_PM_dfae9d68db
Industria pide sacar adelante presupuesto para necesidades de NL
nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_13_at_8_37_00_PM_911155723a
Llega a Monterrey corazón desde Tampico para trasplante
Whats_App_Image_2026_01_13_at_6_54_48_PM_a7ccd6d85e
Donald Trump califica al T-MEC como 'irrelevante'
nl_c4_sur_adrian_8dcbaea5df
Pone Adrián de la Garza primera piedra del C4 Sur
publicidad

Más Vistas

Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
Fallece_hermano_Rocha_Moya_d8c5dbee88
Fallece Antonio Rocha Moya, hermano de Gobernador de Sinaloa
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
publicidad
×