hielo_galeana_nl_38cc9f3366
Nuevo León

Reportan presencia de hielo en Galeana por frente frío en NL

Protección Civil reportó hielo en Ciénega del Toro, y alertó por la llegada de una masa de aire ártica que bajará el termómetro hasta los 0 grados en Monterrey

  • 22
  • Enero
    2026

El frente frío número 31 ya “asomó” su cara y la fuerza con la que se sentirá este fin de semana en Nuevo León. 

Aunque el grueso del sistema frontal se espera para el fin de semana, la montaña ya dio el primer aviso. 

Elementos de Protección Civil de Nuevo León reportaron presencia de hielo en la comunidad de Ciénega del Toro, en Galeana, lo que ha activado operativos de monitoreo permanente en las zonas rurales para detectar situaciones de riesgo.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 2.18.37 PM.jpeg

Tras la aparición de las primeras capas de hielo en las zonas altas del estado, Protección Civil estatal emitió una alerta ante la llegada de una masa de aire ártica vinculada al Frente Frío número 31, que promete bajar el termómetro hasta los 0 grados en la capital regia.

De acuerdo con el reporte oficial, el cambio meteorológico será gradual pero contundente:

Sábado 24 de enero: El frente frío ingresará al noreste del país durante el transcurso del día, provocando ráfagas de viento de entre 30 y 40 km/h y lluvias ligeras dispersas.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 2.18.51 PM.jpeg

Domingo 25 de enero: Se sentirá un descenso marcado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados.

Lunes 26 de enero: Será el punto crítico del evento meteorológico. Se pronostica un ambiente gélido por la mañana con valores mínimos de 0 a 2 grados en el área metropolitana de Monterrey.

Ante este panorama, las unidades de Protección Civil se mantienen en recorridos constantes. Se exhorta a la población a tomar precauciones por las bajas temperaturas, especialmente con el cuidado de niños, adultos mayores y mascotas.


