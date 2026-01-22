Podcast
Coahuila

Datos desfasados en IMSS puede frenar atención médica y trámites

Aseguran que la responsabilidad es del trabajador debido a que sin dicho trámite, no podrá ser beneficiado con incapacidades o trámites administrativos

Tener los datos actualizados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social puede ser determinante para recibir atención médica oportuna, tramitar una incapacidad o evitar contratiempos administrativos. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila llamó a las y los trabajadores a verificar que su Número de Seguridad Social, su Unidad de Medicina Familiar y el registro de beneficiarios estén correctamente actualizados.

Actualización es responsabilidad del propio trabajador

El jefe del departamento de Supervisión de Afiliación Vigencia del IMSS en la entidad, Jorge Alberto Ocampo Hidalgo, explicó que al iniciar una relación laboral formal se asigna un Número de Seguridad Social único y permanente, pero recalcó que es responsabilidad del propio trabajador completar su registro ante el Instituto.

Precisó que esto incluye elegir la Unidad de Medicina Familiar más cercana a su domicilio y dar de alta a sus beneficiarios, un paso que con frecuencia se omite al asumir que el alta realizada por el patrón es suficiente para acceder a los servicios médicos.

El funcionario advirtió que la falta de este registro puede generar retrasos cuando se requiere atención médica, se presenta un accidente laboral o se deben realizar trámites como incapacidades, pensiones u otros derechos derivados de la seguridad social.

¿Cómo actualizar mis datos en el IMSS?

El IMSS informó que la actualización de datos puede realizarse de forma sencilla a través de la aplicación IMSS Digital o del portal oficial del Instituto, utilizando la CURP y un correo electrónico. También está disponible la opción presencial en las ventanillas de Afiliación de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente.

Además, subrayó que conocer y conservar el Número de Seguridad Social es clave durante toda la vida laboral, ya que es requerido no solo por el IMSS, sino también por otras instituciones para diversos trámites y prestaciones.

 


