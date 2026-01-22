DIF Reynosa acompaña algunas personas víctimas de violencia

Una de las primeras dependencias a las que acuden las mujeres cuando sufren violencia es el Sistema DIF en cada municipio. En Reynosa, la institución aclaró que su función principal es brindar acompañamiento, apoyo psicológico y asesoría legal para que las víctimas puedan presentar una denuncia formal.

La directora del DIF Reynosa, Gabriela Margarita Rosas Blanco, explicó que la dependencia no tiene facultades para actuar como autoridad investigadora, por lo que su labor se centra en orientar y canalizar a las mujeres hacia las instancias correspondientes, como el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM).

“Les hacemos un acompañamiento. Normalmente, cuando hay cuestión de violencia para la mujer, lo que tienen que hacer es poner una denuncia en el CEJUM y a veces no saben dónde es ni cómo hacerlo, así que les da miedo. Nosotros les damos orientación psicológica y legal, y las invitamos a quien tenga dudas o no sepa qué hacer, a que acudan al Sistema DIF, al área de Procuraduría”, señaló.

Indicó que el miedo a las amenazas del agresor es la principal causa por la que muchas mujeres no denuncian formalmente. Debido a esto, un alto número de víctimas continúa viviendo bajo el mismo techo que su maltratador, pese al riesgo que ello implica.

Ante estos casos, interviene la Procuraduría del DIF a través del Instituto Municipal de la Mujer, donde se promueven los divorcios necesarios. Se informó que, aunque muchas mujeres soportan los abusos por dependencia económica y por pensar que un divorcio es costoso, estos trámites pueden realizarse de manera gratuita.

“Muchas veces se menciona que el divorcio es muy caro, pero cuando tiene que ver con violencia y cuando es necesario, hay una instancia como el Instituto Municipal de la Mujer que les ayuda. En la Procuraduría del DIF lo que hacemos es apoyarlas para que puedan hablar y, cuando es posible, llegar a una conciliación; ya cuando son cuestiones necesarias, es el Instituto Municipal de la Mujer quien puede apoyarnos”, explicó.

Finalmente, se dio a conocer que actualmente Reynosa no cuenta con una casa de resguardo para mujeres y sus hijos, ya que el presupuesto para este fin fue eliminado del municipio. Por esta razón, el DIF sólo puede apoyar con boletos de pasaje para quienes tienen familiares en otras partes del país o incluso en el extranjero.

Se lamentó que, al no existir un refugio y ante la falta de denuncias formales, la capacidad de actuación de la institución sea limitada, lo que deja a muchas víctimas sin una protección inmediata y segura.

“A nosotros nos ha pasado en muchas ocasiones que cuando se acercan es porque ya pusieron su denuncia y se quieren ir fuera. Aquí en el DIF los podemos apoyar con los pasajes de autobús para que lleguen con bien a su destino. Cuando se complica es cuando vienen a pedir apoyo, pero no quieren poner la denuncia; si la mujer no pone una denuncia, es difícil que podamos hacer algo”, concluyó.

