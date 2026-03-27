Continúa sin avances búsqueda de hombre desaparecido en China, NL

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, informó que hasta el momento no existen avances en la localización de Casimiro Arjona Serna, de 53 años, quien continúa desaparecido tras los hechos registrados en el municipio de China.

Sin avances en la investigación

“¿Tiene ya avances del caso de China de la persona que todavía está buscando? No tenemos novedades todavía”, declaró el fiscal al ser cuestionado sobre el seguimiento de la investigación.

Grupo de ocho hombres desaparecidos

El caso corresponde a un grupo de ocho hombres que fueron reportados como desaparecidos luego de dirigirse a un rancho en esa zona del estado. Días después, siete de ellos fueron localizados con vida en el municipio de Cadereyta Jiménez, algunos con visibles huellas de violencia.

Continúa la búsqueda de una persona

Pese a este avance, uno de los integrantes del grupo, identificado como Casimiro Arjona Serna, permanece sin ser localizado, por lo que las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda en distintos puntos de la región.

Coordinación entre corporaciones

El fiscal reiteró que las labores continúan de manera coordinada entre corporaciones de seguridad, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del hombre.

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