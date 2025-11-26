Rescatan a oso negro en estado crítico en Bustamante

Elementos de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León llevaron a cabo el rescate de un oso negro silvestre adulto en el municipio de Bustamante, luego de recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de un ejemplar en grave estado de salud.

El oso, un macho adulto con un peso de 36 kg, fue encontrado en libertad, pero con signos evidentes de desnutrición severa, poca reactividad y múltiples lesiones en su piel y garras.

Inmediatamente, el equipo veterinario de la dependencia procedió a brindarle atención especializada y tomar muestras para un diagnóstico completo.

"Aunque el pronóstico es reservado, seguimos brindando atención especializada para estabilizarlo," indicó un vocero de Parques y Vida Silvestre.

Las evaluaciones preliminares sugieren que el ejemplar presenta lesiones ortopédicas graves, posiblemente causadas por un traumatismo de alto impacto, como el atropellamiento por un vehículo.

Según versiones, esta lesión le habría impedido al oso desplazarse adecuadamente para cazar y alimentarse, desencadenando la desnutrición y otras enfermedades secundarias, como una dermatitis severa.

Parques y Vida Silvestre continuará monitoreando el estado del oso, y el ejemplar será puesto bajo el resguardo y aseguramiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la autoridad competente que asumirá la custodia conforme a sus atribuciones.

La dependencia estatal reiteró su compromiso con la protección y bienestar de la fauna silvestre de Nuevo León, agradeciendo la colaboración ciudadana que permitió la rápida atención de esta emergencia.

