PRI propone fortalecer a la Fiscalía Ambiental en Nuevo León

El coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso de Nuevo León, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa para reformar la Ley Ambiental del Estado con el fin de fortalecer el marco jurídico de la recién creada Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Aunque la Fiscalía Ambiental ya opera, el legislador priista señaló que es necesario dotarla de herramientas legales y operativas que le permitan responder de manera eficaz ante situaciones críticas, especialmente cuando se encuentren en riesgo áreas naturales protegidas.

La iniciativa plantea modificar el artículo 231 y añadir un artículo 231 Bis a la Ley Ambiental, además de incorporar un nuevo capítulo en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia. Con ello se busca establecer formalmente la Fiscalía Ambiental y definir sus atribuciones, procedimientos y facultades para investigar, prevenir y sancionar delitos ambientales.

Treviño Cantú explicó que la propuesta incluye la posibilidad de suspender de manera inmediata obras, construcciones o actividades que representen riesgo inminente para los ecosistemas dentro de zonas protegidas. Agregó que esta facultad permitiría una reacción rápida frente a actividades ilícitas que puedan generar daños irreversibles, así como promover la participación ciudadana mediante denuncias y reportes técnicos.

El diputado afirmó que una regulación más clara de las funciones de la Fiscalía contribuiría a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en materia ambiental, al obligar a documentar y justificar cada actuación de la autoridad.

