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Nuevo León

Rescatan equinos maltratados en operativos en Monterrey

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, señaló que el uso de animales en condiciones forzadas representa una forma de violencia

  • 19
  • Abril
    2026

Autoridades ambientales de Nuevo León realizaron operativos en Monterrey que permitieron el rescate de equinos en condiciones de maltrato, los cuales ya reciben atención especializada.

La Nueva División Ambiental, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, intensificó las acciones de inspección y atención a reportes ciudadanos, logrando el aseguramiento de varios equinos en condiciones que comprometían su bienestar.

En las últimas tres semanas, se llevaron a cabo cinco operativos en distintos puntos de Monterrey, en los que se detectaron animales utilizados para trabajo en situaciones de sobrecarga, falta de cuidados y maltrato físico.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, señaló que el uso de animales en condiciones forzadas representa una forma de violencia que debe ser atendida con acciones firmes y coordinadas.

"Estos operativos reflejan un esfuerzo coordinado para intervenir con responsabilidad, poner a salvo a los ejemplares y avanzar hacia una cultura de respeto, donde el cuidado de los animales forme parte de cómo entendemos nuestro entorno y nuestra convivencia”,  mencionó.

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Casos detectados evidencian condiciones críticas

Durante los operativos, las autoridades identificaron distintos casos que evidencian el estado vulnerable de los animales. En uno de ellos, se resguardó a un equino macho con desnutrición, lesiones cicatrizadas y sometido a trabajo con carretón en condiciones de carga excesiva.

En otro caso, derivado de un reporte ciudadano, se atendió a una yegua agredida físicamente en la vía pública, lo que llevó a la detención del responsable y al aseguramiento del ejemplar.

Asimismo, se detectaron animales con desgaste físico, falta de atención básica y sometidos a labores que excedían sus capacidades, así como un caballo que presentaba signos de sobrecarga y manejo inadecuado.

En un quinto operativo, elementos de seguridad ubicaron a un equino que era golpeado y mantenido con aditamentos improvisados, lo que le provocó lesiones visibles y signos de dolor.

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Atención veterinaria y seguimiento de casos

Todos los ejemplares asegurados fueron trasladados al Centro Estatal de Atención Animal, donde reciben valoración médica, tratamiento veterinario y resguardo para su recuperación.

De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y abril de 2026 se han asegurado 14 equinos y un burro en distintos operativos realizados en la entidad, lo que refleja un incremento en las acciones de protección animal.

Las autoridades informaron que la Nueva División Ambiental mantendrá operativos permanentes en coordinación interinstitucional, además de hacer un llamado a la ciudadanía a denunciar casos de maltrato animal a través del número 070.

Estas acciones buscan fortalecer una cultura de respeto hacia los animales y garantizar condiciones adecuadas para su cuidado y bienestar en la entidad.


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