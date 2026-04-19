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Nuevo León

Protestan contra reapertura vehicular en Arco de la Independencia

Integrantes de Pueblo Bicicletero y Calles de Primer Nivel se manifestaron en contra al considerar que la medida afecta el espacio destinado a peatones

  • 19
  • Abril
    2026

Integrantes de los colectivos Pueblo Bicicletero y Calles de Primer Nivel se manifestaron en contra de la reapertura de carriles vehiculares en la zona del Arco de la Independencia, al considerar que la medida afecta el espacio destinado a peatones y contradice los principios de movilidad urbana.

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Más de veinte personas acudieron al sitio con carteles en los que se leían mensajes como “Ciudades caminables”, además de consignas en defensa del espacio público para quienes transitan a pie y en bicicleta.

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Los manifestantes señalaron que el aviso sobre las obras fue dado el jueves pasado y que para el sábado, fecha en que se conmemora el Día del Monumento, ya se realizaban trabajos en la zona.

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Sobre el pavimento ya levantado, los asistentes expresaron su rechazo a la reapertura y aseguraron que el centro de Monterrey debe priorizar a los peatones.

“Nos tiene muy indignados todas estas acciones de estar retirando infraestructura que le costó a la ciudadanía; las personas peatones van primero en la jerarquía de la movilidad”, expresó Georgina Treviño, integrante de Pueblo Bicicletero.

Los colectivos también hicieron referencia a la NOM-004 de Sedatu, al señalar que las políticas urbanas deben privilegiar la movilidad peatonal y los medios de transporte sustentables.

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Finalmente, exigieron la apertura de un diálogo público con autoridades y ciudadanía, al considerar que el proyecto avanza con rapidez sin tomar en cuenta, en primer lugar, a las personas peatones.


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