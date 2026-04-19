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Nuevo León

Solicitan audiencia por alzas en seguros de gastos médicos

Finalmente, Maldonado y Asociados reiteró su llamado para concretar una audiencia a la brevedad, con el fin de avanzar en propuestas que atiendan esta situación

  • 19
  • Abril
    2026

La firma Maldonado y Asociados solicitó una audiencia con la presidenta de la República para exponer problemáticas en el sector de seguros de gastos médicos mayores, donde usuarios enfrentan incrementos y condiciones que afectan su acceso a la salud.

Buscan diálogo directo con autoridades federales

El despacho Maldonado y Asociados, encabezado por el licenciado Candelario Maldonado de la Garza, hizo un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para sostener una audiencia en la que se aborde la situación que atraviesan los usuarios de seguros de gastos médicos mayores.

La solicitud tiene como objetivo exponer de manera directa las condiciones que, de acuerdo con el despacho, afectan a miles de familias y requieren atención inmediata por parte de las autoridades.

Denuncian incrementos y prácticas que afectan a usuarios

De acuerdo con la firma legal, actualmente se presenta un incremento constante en las pólizas, lo que ha generado complicaciones para los usuarios al momento de cubrir los costos de sus seguros.

En particular, se señala que los adultos mayores se encuentran entre los sectores más afectados, debido a ajustes que en algunos casos vuelven impagables las coberturas, dejándolos en una situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se advierte que no se ha observado una intervención efectiva de la autoridad para atender esta problemática y proteger a los asegurados.

El despacho también alertó que, de continuar esta tendencia, miles de personas podrían quedar sin protección médica, lo que incrementaría la presión sobre el sistema de salud pública.

En ese sentido, se planteó la necesidad de impulsar soluciones preventivas y regulatorias que permitan garantizar el acceso a servicios de salud en condiciones dignas.

Finalmente, Maldonado y Asociados reiteró su llamado para concretar una audiencia a la brevedad, con el fin de avanzar en propuestas que atiendan esta situación y generen mayor certidumbre para los usuarios.


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