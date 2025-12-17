Resulta herido menor de 12 años tras ataque armado en Monterrey
Una niña de 12 años resultó herida de bala durante un ataque armado en la colonia San Ángel Sur. Paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron de emergencia
Una menor de tan solo 12 años resultó con heridas de balas, luego de un ataque armado, durante la madrugada de este martes en la colonia San Ángel Sur, en el municipio de Monterrey.
El ataque se registró en la calle Adolfo López Mateos, en su cruce con Valle Arredondo. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a la menor, aún no identificada, y debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario.
Elementos de Fuerza Civil arribaron al sitio para resguardar la zona y realizar las diligencias correspondientes.
Vecinos del sector señalaron que la niña no era conocida en la colonia, ya que aseguraron no haberla visto con anterioridad.
Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para dar con los responsables del ataque armado.
