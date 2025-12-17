Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_7_8d25019e45
Nuevo León

Resulta herido menor de 12 años tras ataque armado en Monterrey

Una niña de 12 años resultó herida de bala durante un ataque armado en la colonia San Ángel Sur. Paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron de emergencia

  • 17
  • Diciembre
    2025

Una menor de tan solo 12 años resultó con heridas de balas, luego de un ataque armado, durante la madrugada de este martes en la colonia San Ángel Sur, en el municipio de Monterrey. 

El ataque se registró en la calle Adolfo López Mateos, en su cruce con Valle Arredondo. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a la menor, aún no identificada, y debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario. 

Elementos de Fuerza Civil arribaron al sitio para resguardar la zona y realizar las diligencias correspondientes. 

Vecinos del sector señalaron que la niña no era conocida en la colonia, ya que aseguraron no haberla visto con anterioridad.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para dar con los responsables del ataque armado.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Cabildo_Monterrey_6a36776d52
Aprueba cabildo de Monterrey su Presupuesto de Egresos 2026
Whats_App_Image_2025_06_10_at_8_26_14_PM_0d0333bcb6
Entrega Escobedo escrituras a familias de colonia 18 de octubre
Whats_App_Image_2025_12_18_at_9_04_41_PM_1_4c0abff4ca
Santa Catarina se llena de magia con el Desfile de Navidad
publicidad

Últimas Noticias

Cabildo_Monterrey_6a36776d52
Aprueba cabildo de Monterrey su Presupuesto de Egresos 2026
inter_policia_houston_802b6fd887
Muere sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown
Daniel_Carrillo_02a30a9658
Reconoce San Nicolás tricampeonato nacional de Auténticos Tigres
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
deportes_tigres_rayados_7ac7e4000d
Tigres y rayados ya analizan movimientos para el Clausura 2026
publicidad
×