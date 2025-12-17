Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tortugas_varadas_tamaulipas_eac66cb6e8
Tamaulipas

Aumenta varamiento de tortugas marinas sin vida en Playa Bagdad

La mayoría de los ejemplares corresponden a tortugas verdes juveniles, especie catalogada en peligro de extinción, lo que agrava el impacto ambiental

  • 17
  • Diciembre
    2025

La organización Conibio Global manifestó su profunda preocupación ante el incremento inusual y grave de varamientos de tortugas marinas sin vida registrados en Playa Bagdad en Matamoros durante los últimos días.

En meses anteriores, estos eventos se presentaban de manera aislada, con uno o dos ejemplares por semana. No obstante, tan solo en la última semana se contabilizaron 33 tortugas muertas, lo que evidencia un aumento alarmante y sin precedentes recientes.

La mayoría de los ejemplares corresponden a tortugas verdes juveniles (Chelonia mydas), especie catalogada en peligro de extinción, lo que agrava de manera significativa el impacto ambiental y la urgencia de atención a esta problemática.

Ante esta situación, Conibio Global ha mantenido comunicación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a través del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo.

Asimismo, se estarán enviando oficios de respaldo a CONAPESCA, SEMAR y PROFEPA, solicitando su intervención inmediata para investigar las causas y atender esta emergencia ambiental.

Principales hipótesis

Una de las principales hipótesis apunta a la pesca por enmaye, en la cual las tortugas quedan atrapadas de manera incidental en redes de pesca.

Sin embargo, se considera indispensable que las autoridades federales competentes acudan al sitio, realicen monitoreos permanentes y determinen con certeza la causa de esta mortalidad masiva.

Cabe destacar que, al cierre de 2025, el número de tortugas marinas muertas registradas en Playa Bagdad supera ya las 500, una cifra histórica que exige acciones urgentes, coordinación interinstitucional y un firme compromiso con la protección ambiental.

"Desde Conibio Global reiteramos nuestro compromiso con la conservación de las tortugas marinas y hacemos un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad en general para actuar de manera inmediata y evitar que esta situación continúe agravándose", expresó la organización.

Agregó que sus técnicos en campo han brindado atención y dado una sepultura digna a la fauna marina que lamentablemente ha sido encontrada sin vida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

25426e4c_23f7_4b99_a68b_293432d9d9c5_4d26310a3a
Deja Félix Rosano la Oficina Fiscal de Matamoros
EH_COLLAGE_7ff13455d8
Roban a comerciantes de autos en carretera del Bajío
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_18_T081527_067_c36b8f0074
Conflicto interno y violencia sacuden a la CANACO Matamoros
finallisima_espana_argentina_4a3d226917
Disputarán España y Argentina la Finalissima 2026 en Qatar
raul_rocha_fugitivo_b7f551b8f5
Reactivan orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
Whats_App_Image_2025_12_16_at_3_11_09_PM_cb2a07d5f8
EUA no avisó de vehículos con placas vencidas, afirma Tamaulipas
publicidad
×