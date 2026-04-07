Recarpetea Escobedo calles de La Concordia afectadas por fugas

Tras una persistente fuga de aguas negras que afectó la movilidad y la salud de los vecinos en la colonia La Concordia, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, acudió a la Avenida Agualeguas para supervisar los trabajos de recarpeteo que el municipio ejecuta para resarcir los daños dejados por reparaciones de Agua y Drenaje (AyD).

Apenas un año y medio después de que la administración municipal rehabilitara integralmente esta importante vía —en el tramo de Camino Real a Monterrey—, la infraestructura se vio comprometida por problemas en la red de drenaje sanitario, lo que obligó a una nueva intervención local.

Colaboración ante la falta de recursos

En una transmisión en vivo realizada desde el cruce de Agualeguas y Villaldama, Mijes explicó que, tras la reparación de la fuga por parte del personal estatal, el pavimento quedó dañado, representando un foco de insalubridad y un obstáculo peligroso para las familias y estudiantes de la zona.