Nuevo León

Claman vecinos limpieza profunda del río Santa Catarina 

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, se han identificado al menos 314 basureros ilegales en el sector que contaminan directamente el cauce del río

  • 26
  • Enero
    2026

Aunque se le ha dado guerra a los basureros clandestinos en los cauces que corren por la urbe regia, en zonas como Las Sabinitas, en Guadalupe, los taludes con toneladas de desechos continúan como la postal permanente.  

Y es que al menos 314 tiraderos ilegales se encuentran en el sector contaminando al río Santa Catarina, según estudios de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León.  

Los habitantes de la colonia, quienes padecen directamente las consecuencias de la insalubridad, identifican como responsables a los carretoneros y a la falta de vigilancia.  

“Hay triciclos y carretillas que van y tiran escombro en el camino, aunque mucha gente ha limpiado para que los niños pasen a la escuela; como quiera vuelven a tirar hasta colchones; ahorita está todo lleno".  

“En las noches y la tarde es cuando más se ve, porque no hay vigilancia y si llegan a pasar las patrullas, no les dicen nada”, compartió Lourdes Zúñiga. Apenas en junio el Estado arrancó con un proyecto de regeneración a lo largo de 1.3 kilómetros, con la idea de cambiarle el rostro a la zona.

Entre lo proyectado se incluyen oportunidades de empleo para aquellos habitantes que desde hace 40 años se dedican a la recolección de basura tras ser desplazados por la ampliación de las avenidas Morones Prieto y Miguel Alemán. Durante un recorrido realizado por El Horizonte, se pudo constatar la amplia presencia de esta actividad, pues son decenas los carretones estacionados en los márgenes del río en diversos puntos.  

“Todo eso hace que se metan los animales a las casas, como las ratas y los moscos; es por el basural que se tiene ahí”, lamentó otra vecina.  Pero la contaminación del cauce no únicamente representa un golpe para las familias en Guadalupe, sino también para toda la biodiversidad que hace del río su hogar. 

Durante el recorrido se captaron diversas especies en medio de los taludes de basura, como algunos ejemplares de ibis americano —un ave migratoria—, garzas dedos dorados, patos, entre otros. La seguridad propiciada por el descontrol que ha imperado en el sector durante décadas es otro problema que esperan los vecinos que cambie con la regeneración.  

“Hace falta que esté limpio porque por el olvido hay mucha maleza, y ahí se esconden personas para drogarse y asaltar a la gente; hay mucha inseguridad por todo lo que está ahí”, denunció Genaro, un comerciante. 

El proyecto, que sigue en curso y que esperan los habitantes de resultado, pretende replicar la limpieza ejecutada en el Río Pesquería a la altura de los límites con Escobedo y Monterrey. 


