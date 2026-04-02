División Ambiental rescata a 13 gatos en condiciones de maltrato

En un operativo conjunto liderado por la Nueva División Ambiental, autoridades estatales lograron el aseguramiento de 13 gatos que vivían en condiciones de extrema insalubridad y negligencia dentro de un domicilio en el municipio de Juárez.

La intervención se derivó de una denuncia ciudadana que circuló a través de redes sociales, lo que activó la coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y el gobierno municipal.

Un escenario de crueldad y abandono

Durante la inspección, los agentes confirmaron que los felinos habitaban un entorno insalubre, rodeados de suciedad y sin las condiciones mínimas de higiene para su supervivencia. Varios ejemplares se encontraban confinados en jaulas, lo que limitaba severamente su movilidad.

El hallazgo más crítico fue el cuerpo sin vida de un cachorro de aproximadamente dos meses y medio, el cual estaba dentro de una caja en el inmueble, confirmando la gravedad de la omisión de cuidados.