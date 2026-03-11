Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Nuevo León

Robo como móvil de ataque donde un niño murió baleado en Apodaca

Se explicó que la declaración de la madre del menor forma parte central en la investigación, debido a que ella refirió el supuesto móvil del ataque

  • 11
  • Marzo
    2026

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la principal línea de investigación en el ataque armado donde murió el niño de seis años Josué Ricardo apunta a un intento de robo del vehículo, de acuerdo con lo que hasta ahora consta en la carpeta de investigación.

El menor perdió la vida tras resultar herido durante un ataque registrado el pasado lunes afuera de la Primaria Saturnino Herrán, en la colonia Las Margaritas, en el municipio de Apodaca.

Fiscal explica que declaración de madre es parte central de investigación

Durante una entrevista, el fiscal explicó que la declaración de la madre del menor forma parte central de la investigación, ya que ella refirió a las autoridades que el objetivo de los agresores habría sido despojar a la familia de su automóvil.

“Lo que tenemos en la carpeta, efectivamente, la mamá del niño lesionado y del fallecido establece que el objetivo era quitarle el carro. Eso es lo que obra en la carpeta”, señaló el fiscal.

Flores Saldívar indicó que, hasta el momento, no existen elementos dentro de la investigación que confirmen otras versiones, como posibles antecedentes criminales o vínculos con delincuencia organizada.

“Sé que se ha mencionado mucho si tenía antecedentes o no, pero la verdad es que lo que existe en la carpeta es eso, que el objetivo era el robo”, explicó.

Asimismo, el fiscal descartó que actualmente exista una orden de aprehensión por delincuencia organizada relacionada con este caso, como se había especulado en algunas versiones.

“No tenemos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lo que existe en la carpeta es lo que acabo de decir”, precisó.

El funcionario reiteró que la investigación continúa en curso, por lo que no se descartan nuevas líneas conforme avancen las indagatorias y se analicen más evidencias relacionadas con el ataque.

El caso ha generado gran indignación entre la población, ya que el menor acababa de ser recogido por sus padres cuando ocurrió la agresión armada frente al plantel educativo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_12_at_3_08_30_PM_e34f509190
Encuentran cuerpo en brecha de Reynosa rumbo a Monterrey
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_4_4eec964ac0
Descubre rasgos y tradiciones de grupos sociales en la música
Mexico_Estados_Unidos_5b28ffa5d7
Inicia EUA investigaciones contra México y otras economías
publicidad

Últimas Noticias

Brenda_Velazquez_208ec2473a
Insisten en fomentar uso de mochilas transparentes
IMG_4388_153cd7bd19
Desacuerdo entre autoridades provoca caos en Morones Prieto
EH_DOS_FOTOS_11_c1d93e28d0
Anuncia Israel ofensiva militar mediante ataques contra Irán
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
publicidad
×