Robo como móvil de ataque donde un niño murió baleado en Apodaca

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la principal línea de investigación en el ataque armado donde murió el niño de seis años Josué Ricardo apunta a un intento de robo del vehículo, de acuerdo con lo que hasta ahora consta en la carpeta de investigación.

El menor perdió la vida tras resultar herido durante un ataque registrado el pasado lunes afuera de la Primaria Saturnino Herrán, en la colonia Las Margaritas, en el municipio de Apodaca.

Fiscal explica que declaración de madre es parte central de investigación

Durante una entrevista, el fiscal explicó que la declaración de la madre del menor forma parte central de la investigación, ya que ella refirió a las autoridades que el objetivo de los agresores habría sido despojar a la familia de su automóvil.

“Lo que tenemos en la carpeta, efectivamente, la mamá del niño lesionado y del fallecido establece que el objetivo era quitarle el carro. Eso es lo que obra en la carpeta”, señaló el fiscal.

Flores Saldívar indicó que, hasta el momento, no existen elementos dentro de la investigación que confirmen otras versiones, como posibles antecedentes criminales o vínculos con delincuencia organizada.

“Sé que se ha mencionado mucho si tenía antecedentes o no, pero la verdad es que lo que existe en la carpeta es eso, que el objetivo era el robo”, explicó.

Asimismo, el fiscal descartó que actualmente exista una orden de aprehensión por delincuencia organizada relacionada con este caso, como se había especulado en algunas versiones.

“No tenemos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lo que existe en la carpeta es lo que acabo de decir”, precisó.

El funcionario reiteró que la investigación continúa en curso, por lo que no se descartan nuevas líneas conforme avancen las indagatorias y se analicen más evidencias relacionadas con el ataque.

El caso ha generado gran indignación entre la población, ya que el menor acababa de ser recogido por sus padres cuando ocurrió la agresión armada frente al plantel educativo.

