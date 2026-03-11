Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Investiga Fiscalía forma en que adolescentes fueron contactados

El fiscal Javier Flores indicó que en algunos casos los adolescentes reportados como desaparecidos son contactados para participar en otras actividades

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la mayoría de los menores que habían sido reportados como desaparecidos ya fueron localizados, aunque algunos casos están relacionados con situaciones en las que los adolescentes fueron contactados para participar en otras actividades.

El funcionario se refirió particularmente al caso de los menores que fueron ubicados recientemente en el municipio de Los Herreras durante un operativo de la corporación estatal Fuerza Civil.

De acuerdo con el fiscal, en ese operativo los adolescentes fueron encontrados junto con adultos y presuntamente vinculados a actividades ilícitas, lo que forma parte de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía.

Flores Saldívar subrayó que, debido a que se trata de menores de edad, las autoridades deben actuar con cautela para evitar exponerlos públicamente o generar una revictimización.

“El tema ahí es que son menores de edad y no se puede revictimizar a los menores”, expresó el titular de la Fiscalía al referirse al caso.

El fiscal agregó que las autoridades continúan investigando la forma en que los adolescentes fueron contactados, ya que algunos de estos casos están relacionados con reclutamiento a través de redes sociales, situación que ha encendido alertas entre las autoridades de seguridad.


