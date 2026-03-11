Podcast
Nuevo León

Mantienen cerrado carril exprés de Morones Prieto por deslave

El pasado 5 de marzo el municipio de Monterrey informó del cierre preventivo de uno de los carriles exprés de la avenida Morones Prieto

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, advirtió que no existe una fecha definida para reabrir el carril exprés de la avenida Morones Prieto, tras un deslave en el talud del Río Santa Catarina provocado por una empresa que realiza la obra para un puente peatonal.

Pese a que el Gobierno del Estatal realizó trabajos de remediación en la zona, el edil regiomontano señaló que estos consistieron únicamente en el relleno del área, lo cual no garantiza la estabilidad del suelo.

"Estimamos que no es seguro abrir el carril; en cualquier momento puede ceder esa remediación que hicieron", sentenció De la Garza, subrayando que la Secretaría de Obras Públicas municipal mantiene el acordonamiento para prevenir accidentes.

Municipio pide coordinación con el Gobierno del Estado

“Ya formalmente se le ha pedido al Gobierno del Estado que nos comparta el proyecto, que nos comparta su planeación para poder hacer una coordinación estratégica y poder llevar a cabo acciones en conjunto para la ciudadanía sufra menos los efectos de esta construcción”, aseveró el alcalde.

Cierre preventivo se mantiene desde marzo

El pasado 5 de marzo el municipio de Monterrey informó del cierre preventivo de uno de los carriles exprés de la avenida Morones Prieto a la altura de la calle Carmelita, en la colonia Loma Larga.


