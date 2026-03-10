Podcast
Tamaulipas

Aplazan reunión entre autoridades y padres de familia en primaria

El jefe del Centro Regional de Educación en Altamira señaló que las actividades escolares continúan con normalidad y busca el diálogo para evitar peleas

  • 10
  • Marzo
    2026

Aún sigue sin resolverse el conflicto interno que se vive en la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Electricistas de Altamira, luego que la reunión programada para este martes entre autoridades educativas, directivos, maestros y padres de familia, fuera pospuesta para este miércoles. 

El encuentro contará con representantes jurídicos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y del sindicato magisterial.

El jefe del Centro Regional de Educación en Altamira, José Luis Cisneros, explicó que la reunión no se canceló, sino que únicamente se aplazó por la demora en la llegada de la comisión encargada de atender el caso, la cual estará integrada por personal jurídico del estado y representantes sindicales que analizarán la situación administrativa del plantel.

De acuerdo con el funcionario, el principal problema a resolver es la falta de personal docente y directivo, luego de que anteriormente se separara del cargo a la directora y a dos maestros del plantel. Mientras se define la situación, el ayuntamiento apoyó temporalmente con dos docentes municipales para evitar la suspensión de clases.

Señaló que las actividades escolares continúan con normalidad y que se busca privilegiar el diálogo para evitar confrontaciones.

Conflicto escolar tiene antecedentes de dos años

El conflicto, de acuerdo con lo expuesto, tiene antecedentes de aproximadamente dos años, periodo en el que se han registrado diferencias entre padres de familia y docentes, así como señalamientos administrativos que actualmente se encuentran en revisión por parte de las autoridades educativas.


