Karina_Barron_2ac20d8f6a
Nuevo León

Karina 'N' presenta su renuncia en el municipio de Monterrey

Tras este retiro oficial, se estarán realizando las entrevistas correspondientes para encontrar el mejor candidato a la Secretaría de Desarrollo Humano

Tras las acusaciones a la exsecretaria de desarrollo humano Karina “N”, quien fue vinculada a proceso, el alcalde Adrián De la Garza informó que fue el día 9 de marzo cuando el abogado de la acusada hizo llegar una carta de renuncia a su puesto.

“Hemos recibido por parte de su abogado una carta de renuncia por parte de Karina Barrón. Entiendo que ya va a centrar toda su energía en poder llevar a cabo este proceso en el cual quiero reiterar que he sido muy respetuoso, he sido muy prudente; en ese sentido, es un tema que no tiene que politizarse, ni tiene que sacarse de contexto, en el que es un tema particular, se tendrá que resolver conforme ”.

El edil informó que, desde su detención, el puesto ha contado con un encargado de despacho ocupado por Rafael Ramos; sin embargo, ahora, tras este retiro oficial, se estarán realizando las entrevistas correspondientes para encontrar el mejor candidato al puesto.

“Él está encargado, están asegurados todos los programas y todas las actividades que lleva a cabo en la Secretaría de rollo humano, está totalmente grande, si vamos a seguir trabajando”.

“En su momento estaremos anunciando a la nueva o el nuevo responsable de esa área”


