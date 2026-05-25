Informe de rendición de cuentas no será en el Zócalo: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el informe de rendición de cuentas programado para el próximo 31 de mayo no se realizará en el Zócalo capitalino debido a los preparativos del Fan Fest rumbo al Mundial de Futbol 2026.

En lugar de una concentración masiva en la Plaza de la Constitución, el mensaje presidencial será transmitido mediante pantallas instaladas en plazas públicas de las 32 entidades del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que la decisión responde a razones logísticas, ya que el Zócalo se encuentra ocupado por los trabajos de instalación y organización del Fan Fest de la Copa del Mundo 2026.

Adelantó que aún analiza si encabezará el informe desde Palacio Nacional o desde otro punto de la Ciudad de México.

El acto marcará el segundo aniversario del triunfo electoral del 2 de junio de 2024 y servirá como balance del primer año y medio de su administración.

“En cada plaza de las 32 entidades de la República, vamos a conectarnos para que se escuche el informe”, afirmó.

Sheinbaum adelantó que el mensaje abordará distintos temas relacionados con el proyecto de la Cuarta Transformación y la situación política del país.

Entre los ejes principales mencionó:

La rendición de cuentas de su gobierno

La continuidad de la Cuarta Transformación

La relación entre gobierno y ciudadanía

La defensa de la soberanía nacional

La respuesta a lo que llamó una “ofensiva mediática”

“En México decidimos los mexicanos, nadie más”, sostuvo la presidenta al referirse a presiones externas y actores políticos que, dijo, buscan intervenir en asuntos nacionales.

Más allá del formato del evento, la jefa del Ejecutivo dejó claro que el informe tendrá una fuerte carga simbólica y política.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal informó que en las próximas horas se definirán oficialmente la sede y el horario del informe nacional del próximo 31 de mayo.

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