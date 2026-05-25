León XIV ofrece disculpas por el Vaticano al legitimar esclavitud

El papa León XIV ofreció una disculpa histórica este lunes por el papel que tuvo la Santa Sede para legitimar la esclavitud y por no haberla condenado durante siglos.

Aunque pontífices anteriores se disculparon por la participación del Vaticano en el comercio de esclavos, ningún papa reconocía públicamente el papel que jugaron sus antecesores por otorgar a soberanos europeos una autoridad apropiada para someter y esclavizar a “infieles”.

Esto se estipuló en la primera encíclica publicada de nombre “Magnifica Humanitas” (Humanidad Magnífica), donde el papa presentó su disculpa histórica.

El amplio manifiesto trata sobre salvar a la humanidad en una era de creciente dependencia de la inteligencia artificial (IA).

León XIV mencionó el comercio transatlántico de esclavos en relación con lo que llamó las nuevas formas de esclavitud y colonialismo que están alimentando la revolución digital, como el trabajo no regulado necesario para obtener minerales raros requeridos para los chips de IA.

Católicos afroestadounidenses, activistas y académicos han llamado durante mucho tiempo a que la Santa Sede expiara su propio papel en el comercio de seres humanos durante la era colonial, más allá de disculpas más genéricas por la participación de cristianos individuales.

“Es inevitable sentir un profundo dolor al considerar el enorme sufrimiento y humillación que la esclavitud tiene significado para tantas personas, en contraste con la dignidad sin límites de cada una de ellas, amadas infinitamente por el Señor”, escribió León. “Por eso, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”.

En su encíclica, el pontífice recordó que su homónimo, el papa León XIII, fue el primer papa en condenar explícitamente la esclavitud en 1888, aunque eso ocurrió mucho después de que muchos países ya la hubieran abolido.

Antes de eso, en la antigüedad y la Edad Media, incluso instituciones de la Iglesia tenían esclavos.

Indicó que la Iglesia afirmó la dignidad de todo ser humano como base de su doctrina, “aunque sin haber logrado, en dieciocho siglos, explicitar de manera oficial la total incompatibilidad de la esclavitud con dicha dignidad”.

Vaticano insiste en que se defiende la dignidad de seres humanos desde hace varios siglos

Previamente, el Vaticano insistió en que siempre se ha defendido la dignidad de todos los seres humanos como hijos de Dios, pero varias directivas del siglo XV autorizaron a soberanos portugueses a conquistar África y América, así como a esclavizar a no cristianos.

En 1452, por ejemplo, el papa Nicolás V pronunció la bula papal Dum Diversas, que otorgó al rey portugués y a sus sucesores el derecho “a invadir, conquistar, luchar y someter” y tomar todas las posesiones de “sarracenos, y paganos, y otros infieles, y enemigos del nombre de Cristo” en cualquier lugar.

Esa bula y otra emitida tres años después, Romanus Pontifex, formaron la base de la Doctrina del Descubrimiento, la teoría que legitimó la incautación de tierras en África y América durante la era colonial.

En 2023, el Vaticano repudió formalmente la Doctrina del Descubrimiento, pero nunca rescindió, derogó ni rechazó formalmente las propias bulas.

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