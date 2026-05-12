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Nuevo León

Samuel García busca expulsar empresas contaminantes

En ese sentido, aseguró contar con suficiente evidencia para argumentar y promover la expulsión de aquellas compañías contaminantes

  • 12
  • Mayo
    2026

El gobernador Samuel García reveló que el Estado mantiene juicios abiertos contra empresas identificadas como contaminantes con la intención de expulsarlas de Nuevo León.

Señalan a Zinc Nacional entre las empresas bajo proceso

Aunque no precisó una cantidad de compañías bajo la mira, el mandatario sí mencionó directamente a una: Zinc Nacional.

Incluso, García Sepúlveda se aventuró a estimar contar con una resolución en próximos meses.

“Aquí la principal es Zinc, estamos en proceso de que salga de Nuevo León.

“Obviamente interponen medios de defensa y te atrasan, pero yo espero que en no más de un año el juicio concluya”, dijo, “es un ejemplo esa del tipo de empresas que no queremos en Nuevo León”.

Fue al encabezar la entrada en funciones de la modernización del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental que el gobernador informó sobre los litigios contra las compañías.

Refuerzan vigilancia con drones y clausuras

Durante su mensaje explicó que con la División Ambiental de Fuerza Civil, la propia Secretaría de Medio Ambiente estatal, así como con la Fiscalía, se ha robustecido la vigilancia de la industria.

“Hemos clausurado empresas que creían que en la noche no se ve el humo.

“Poníamos patrullas, grabábamos drones, y en la mañana clausura y multa, son varias, algunas de aquí de San Nicolás, todos las conocen y pronto las vamos a sacar de aquí de Nuevo León en cuanto termine el juicio”, reiteró.

En ese sentido, aseguró contar con suficiente evidencia para argumentar y promover la expulsión de aquellas compañías contaminantes.

“Ahora sí clausura, ahora sí multas, ahora sí ganas los juicios porque en juicios debes llevar pruebas, no puedes andar inventando multas sin evidencia o información para clausurar o para correr de Nuevo León a esas empresas”, dijo.


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