Trailero trata de ganarle el paso al tren y termina chocado

Un nuevo accidente ferroviario se registró la tarde del jueves 26 de febrero en Saltillo, cuando el conductor de un tráiler intentó atravesar las vías sin esperar el paso del tren.

El percance ocurrió cerca de las 15:40 horas sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, a la altura del Campo de Lobos, causando momentos de tensión entre quienes transitaban por el sector.

Según los reportes, el operador de la pesada unidad buscó cruzar en el punto donde confluyen los bulevares Vito Alessio Robles y Nazario S. Ortiz Garza, pero no calculó correctamente la distancia de la locomotora y terminó siendo impactado.

Aunque el choque fue aparatoso, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y que los daños fueron únicamente materiales. No obstante, la circulación vehicular se vio interrumpida mientras se llevaban a cabo las labores para despejar el área.

La escena fue captada por un ciudadano y el video comenzó a circular en redes sociales, mostrando el instante en que el tráiler intenta ganarle el paso al tren.

El hecho ocurre a casi un año de otro incidente similar en la ciudad, lo que ha reavivado el llamado a reforzar la precaución y el respeto a los señalamientos en los cruces ferroviarios para prevenir situaciones de mayor gravedad.

