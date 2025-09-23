San Pedro lamenta muerte de su alcalde Mauricio Fernández Garza

El Ayuntamiento de San Pedro Garza García informó con profundo pesar el fallecimiento de su alcalde, Mauricio Fernández Garza, una de las figuras políticas más influyentes en la historia reciente del municipio.

Fernández Garza gobernó en cuatro ocasiones la ciudad y, de acuerdo con el comunicado oficial, deja un legado marcado por su amor por San Pedro, compromiso con su gente y una huella imborrable en la vida comunitaria.

Las autoridades municipales expresaron sus condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad sampetrina, destacando que el alcalde será recordado con cariño y respeto por quienes lo conocieron y compartieron con él su visión de ciudad.

Como parte de las acciones de duelo, el municipio anunció la suspensión de todos los eventos públicos desde este 23 de septiembre y hasta el domingo 28.

Pese a ello, se informó que los servicios y procesos administrativos continuarán operando con normalidad, garantizando la atención a la ciudadanía.

