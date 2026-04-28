San Pedro refuerza seguridad con alianza empresarial

El Municipio de San Pedro Garza García fortaleció su estrategia de seguridad mediante una alianza directa con el sector empresarial, al sostener una reunión de trabajo con el Consejo Técnico Empresarial de Seguridad, integrado por representantes de algunos de los corporativos más importantes del país.

El encuentro fue encabezado por el alcalde Mauricio Farah Giacomán y el secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis David Kuri, quienes destacaron la importancia de la corresponsabilidad entre gobierno e iniciativa privada para consolidar estrategias de prevención.

“Para nosotros es un gran honor que puedan construir juntos con nosotros y seguir construyendo por un mejor municipio y un mejor país”, expresó el edil ante los asistentes.

Durante la sesión se subrayó que este esquema de colaboración tiene antecedentes en administraciones pasadas, particularmente bajo el concepto de “Un Solo San Pedro”, modelo que promueve el trabajo conjunto entre autoridades, ciudadanía y sector privado para fortalecer la seguridad pública y mantener estándares elevados.

En el encuentro, los integrantes del Consejo señalaron que desde el inicio de la actual administración participan activamente en la revisión de indicadores, así como en la generación de propuestas relacionadas con equipamiento, capacitación y protocolos, lo que posiciona al sector empresarial como un actor relevante en la definición de políticas públicas en materia de seguridad.

Al respecto, Klaus Ortiz Lohse, director de Seguridad del Grupo Alfa, afirmó que el municipio destaca no solo a nivel nacional, sino internacional.

“Es muy importante para las familias de San Pedro, para aquellos que viven en San Pedro, aquellos que trabajan en San Pedro, estar en el municipio más seguro de México, en el municipio donde la percepción de seguridad es la más alta que tiene México, probablemente Latinoamérica”, señaló.

El directivo añadió que el reconocimiento social hacia la corporación policiaca es un factor clave para mantener este modelo.

“Creo que es importante hacer notar que en San Pedro, el reconocimiento a la Policía, a nuestros policías es prácticamente de todo el municipio, y como tal, eso es lo que queremos continuar”.

El Consejo Técnico Empresarial de Seguridad sesiona de manera mensual y mantiene un diálogo permanente con el gobierno municipal, con el objetivo de consolidar la coordinación institucional y preservar a San Pedro Garza García como referente nacional en materia de seguridad.

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