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Nuevo León

Mattel en NL es líder nacional... ¡en contaminación por plomo!

La empresa de juguetes lidera en emisiones de plomo en México, superando incluso a industrias metalúrgicas y de baterías en niveles de contaminación.

  • 29
  • Abril
    2026

La juguetera Mattel, asentada en el municipio de Escobedo, no solo es la mayor emisora de plomo en Nuevo León, sino en todo México, de acuerdo con registros federales recientes.

Las emisiones de este metal pesado, altamente dañino para la salud —especialmente en niños—, superan incluso a industrias tradicionalmente asociadas con este contaminante, como la metalúrgica y la del manejo de baterías.

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Récord nacional en emisiones

El registro de emisiones de la empresa apareció por primera vez en 2024 dentro del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), colocándola de inmediato como la mayor emisora de plomo al aire en el país.

Con 62,200 kilogramos anuales reportados, la cifra no tiene comparación con el segundo lugar nacional, ocupado por CYD Technologies Reynosa, en Tamaulipas, con 28,000 kilogramos al año.

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Esto convierte a la planta operada por Montoi S.A. de C.V. en el mayor emisor documentado de este contaminante en la historia reciente del estado.

Llamado a revisión de autoridades

Especialistas y activistas han señalado la necesidad de que instancias como Profepa y Semarnat revisen si la empresa cumple con las normas ambientales y de salud.

La ambientalista Ivonne Bustos advirtió sobre los riesgos asociados tanto para consumidores como para habitantes cercanos a la planta.

“Mattel tiene un historial oscuro: décadas de demandas globales por juguetes con plomo y retiros masivos del mercado; es alarmante que, bajo la fachada del entretenimiento, se ponga en riesgo la salud infantil”, señaló.

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También cuestionó la falta de acción de autoridades regulatorias y pidió la intervención de la Comisión Ambiental Metropolitana.

Expansión industrial y aumento de capacidad

En 2020, la compañía inició una expansión de su planta en Escobedo con una inversión cercana a $1,000 millones de pesos, la cual concluyó en 2022.

El complejo alcanzó los 200,000 metros cuadrados, convirtiéndose en la fábrica más grande de Mattel a nivel mundial y absorbiendo operaciones de Tijuana y Montreal.

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Esta ampliación impulsó la producción de líneas como Barbie, Power Wheels, Fisher-Price y Mega Bloks.

Antecedentes y contexto sanitario

La empresa ya ha enfrentado crisis internacionales por el uso de plomo en sus productos. En 2007, retiró más de 20 millones de juguetes a nivel global, y en 2009 fue multada en Estados Unidos con 2.3 millones de dólares.

Además, la planta aparece dentro de un radio de 2.5 kilómetros de zonas donde se ha detectado presencia de plomo en la sangre de menores que asisten a Cendis en el área metropolitana.

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De acuerdo con el RETC, esta es la primera ocasión en que Mattel aparece reportando emisiones directas de plomo al aire, ya que en años anteriores solo figuraba en rubros de uso y reciclaje.

El dato ha encendido alertas sobre el impacto ambiental de su operación, particularmente en una región que ya enfrenta desafíos en materia de calidad del aire y salud pública.

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