Santa Catarina se llena de magia con el Desfile de Navidad

En un ambiente de fiesta, color y unión familiar, el gobernador Samuel García y la titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron este jueves el Desfile de Navidad 2025 en Santa Catarina.

El evento, que atrajo a miles de ciudadanos, tuvo como punto de partida la emblemática escultura La Puerta de Monterrey.

Desde ahí, el contingente recorrió las principales arterias del municipio hasta la avenida Manuel Ordóñez.

Durante el trayecto con los carros alegóricos, el mandatario estatal y Mariana Rodríguez convivieron de cerca con las familias, entregando dulces y compartiendo mensajes de paz y prosperidad para el cierre de año.

"Este evento busca promover la unión comunitaria e impulsar el turismo local, acercando nuestras tradiciones a cada rincón de Nuevo León", destacaron las autoridades estatales.

Al festejo navideño se sumaron figuras clave de la administración y la política local, entre ellos Betsabé Rocha, Secretaria de Economía; Luis Donaldo Colosio, Senador de la República; Marisol González, diputada local, y Patricio Zambrano.

El Desfile de Navidad 2025, aseguraron las autoridades estatales, se consolida como una de las plataformas principales del gobierno estatal para incentivar la recreación familiar y mantener vivas las costumbres que distinguen a la entidad durante la época decembrina.

