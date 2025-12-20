Podcast
puestos_en_Colegio_Civil_alta_afluencia_6dbfd556be
Nuevo León

Impulsa Navidad alta afluencia en el Centro de Monterrey

Desde las primeras horas del día, familias completas y grupos de amigos recorrieron los principales corredores comerciales en busca de regalos

  • 20
  • Diciembre
    2025

La zona centro de Monterrey volvió a convertirse en uno de los puntos con mayor movimiento durante la temporada decembrina, debido a la concentración de personas que acudieron a realizar compras navideñas. Desde las primeras horas del día, familias completas y grupos de amigos recorrieron los principales corredores comerciales en busca de regalos, ropa y artículos para las celebraciones.

En la calle Morelos, considerada una de las arterias comerciales más importantes del primer cuadro de la ciudad, se observó un tránsito constante de peatones que ingresaban a tiendas departamentales, comercios locales y establecimientos de temporada, lo que generó un ambiente de intensa actividad.

Alta afluencia en el Centro de Monterrey por compras navideñas.jpeg

La misma dinámica se replicó en el área de Colegio Civil, donde los puestos semifijos registraron una alta afluencia de clientes. Comerciantes señalaron que la demanda se mantuvo durante gran parte del día, especialmente por productos relacionados con las fiestas decembrinas y obsequios de última hora.

La concentración de personas provocó que en algunos tramos el desplazamiento fuera complicado, ya que el flujo peatonal se intensificó en ambos sentidos. Esta situación obligó a los visitantes a avanzar con precaución, principalmente en cruces y accesos a tiendas.

El panorama confirma nuevamente el repunte del comercio en el centro de Monterrey durante los días previos a la Navidad, una etapa clave para vendedores y negocios que dependen de este periodo para fortalecer sus ventas anuales.

Metro ajusta operaciones por incremento de usuarios

Ante el aumento de visitantes al centro, la cuenta oficial Metrorrey informó que se implementará un servicio especial para atender la demanda. Los días viernes 19, lunes 22 y martes 23 de diciembre, se habilitará un recorrido directo entre Cuauhtémoc, Padre Mier y Félix U. Gómez.

Metro servicio exprés por temporada decembrina.jpg

Este esquema especial funcionará de 17:00 a 20:00 horas y realizará paradas únicamente en las tres estaciones señaladas. Las autoridades exhortaron a los usuarios a atender las indicaciones del personal para garantizar un traslado ordenado durante el periodo de mayor afluencia.


