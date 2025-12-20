Cómo conseguir boletos para la Feria de León 2026: Paso a Paso

La Feria de León 2026 se perfila como uno de los eventos más esperados del próximo año en México, no solo por su ambiciosa cartelera musical, sino por el significado histórico que representa para la ciudad de León, Guanajuato. Aunque la programación oficial fue anunciada semanas atrás, muchos asistentes aún desconocían el procedimiento necesario para asegurar boletos, especialmente para los conciertos más demandados.

Esta edición será particularmente especial, ya que conmemora los 450 años de la fundación de León y la celebración de la edición número 150 de la feria, consolidándola como una de las festividades más importantes y tradicionales del país. El evento se desarrollará del 9 de enero al 4 de febrero de 2026, periodo en el que se espera una alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

Fechas clave y escenarios de la Feria de León 2026

La feria contará principalmente con dos espacios musicales. Por un lado, el Foro Mazda, anteriormente conocido como la Velaria, ofrecerá conciertos con acceso general gratuito, aunque con cupo limitado. Por otro, el Palenque de la Feria manejará espectáculos con boletos de venta directa.

En el Foro Mazda se presentarán artistas de talla internacional y nacional como Foo Fighters, Zoé, Tiësto, Los Ángeles Azules y Enjambre, entre muchos otros, lo que ha generado una alta expectativa entre los fans y una demanda anticipada por los accesos preferenciales.

¿Qué es la Línea Cero y por qué es importante?

Ante la alta demanda, la organización implementó el esquema de Línea Cero, una zona preferencial dentro del Foro Mazda que sí requiere boleto. Para poder adquirirlos, es indispensable realizar un pre-registro, paso que muchos asistentes desconocían.

Este pre-registro no garantiza automáticamente el acceso, pero sí permite participar en la compra anticipada de boletos cuando se habiliten las fechas correspondientes, evitando contratiempos y largas filas.

Paso a paso para hacer el pre-registro oficial

El proceso para completar el pre-registro para la Feria de León 2026 es digital y consta de varios pasos. Primero, es necesario ingresar al sitio oficial del evento y dirigirse a la sección “Foro de la Gente”.

Una vez ahí, se debe elegir el concierto deseado, seleccionar la opción “Línea Cero” e introducir los datos personas que se solicitan. El registro debe confirmarse tanto por correo electrónico como vía WhatsApp para quedar validado.

Estos son los precios de boletos para la Feria de León 2026

Los precios para la zona Línea Cero varían según el artista. Para conciertos como Foo Fighters o Zoé, el costo alcanza los 3,786 pesos. En el caso de Tiësto y Los Ángeles Azules, las entradas rondan los 1,238 pesos.

Otras presentaciones, como Moenia, La Trakalosa de Monterrey, Paty Cantú o Mau y Ricky, tienen precios más accesibles que van desde los 365 pesos, sin olvidar que todos los montos están sujetos a cargos por servicio.

Con una cartelera diversa, un proceso de acceso definido y una celebración histórica, la Feria de León 2026 promete ser una experiencia imperdible para quienes planean asistir con anticipación y aprovechar cada detalle del evento.

