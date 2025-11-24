¡Se darán su taco en San Pedro con festival culinario!

Con el propósito de impulsar la reactivación económica de taquerías, cocinas locales y emprendimientos gastronómicos, el municipio de San Pedro invitó a la comunidad al Festival del Taco 2025, que se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre en Plaza Fátima, de 15:00 a 21:00 horas.

El alcalde Mauricio Farah Giacomán informó que 22 negocios participarán ofreciendo sus mejores variedades de tacos.

Además de la oferta culinaria, el festival contará con música, actividades para la niñez, concursos y distintas dinámicas gastronómicas, todo en un ambiente seguro y familiar.

Farah Giacomán destacó la importancia de recuperar actividades que estuvieron suspendidas, señalando que estos encuentros contribuyen de manera significativa a la economía local y fortalecen la convivencia comunitaria.

Asimismo, recordó que este tipo de iniciativas fueron impulsadas originalmente por el cuatro veces alcalde, Mauricio Fernández Garza, con el objetivo de consolidar a San Pedro como una capital gastronómica gracias al talento de restauranteros, comercios locales y pequeños emprendimientos.

“Va a ser un espacio sí de mucha gastronomía, pero principalmente para pasarlo en familia. Y la verdad es que, pues, vale mucho la pena, es un sábado por la tarde, poder venir, disfrutar, conocer muchísimos lugares, restaurantes, probar muchísimos tacos y además pasarla muy bien”, señaló el alcalde.

Por su parte, el secretario general, Luis Susarrey, resaltó que estos festivales son una muestra de la amplia variedad de oferta gastronómica que existe en el municipio.

“Es el municipio en el que tenemos la mayor variedad de restaurantes, de promotores gastronómicos, de nacionalidades representadas en la gastronomía. Y ahora lo hacemos, obviamente, inspirado en el platillo más consumido de todo México y más icónico para todos los mexicanos, que es el taco”, concluyó Susarrey.

