Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
robos_millonarios_san_pedro_7eca5e97fb
Nuevo León

Cae banda ligada a robos millonarios en notarías en San Pedro

El domingo los ahora detenidos habrían perpetrado un robo en la Notaría 61 donde se apoderaron de más de un millón 400 mil pesos. 

  • 10
  • Marzo
    2026

Una banda presuntamente dedicada a cometer robos millonarios en notarías públicas y negocios en Nuevo León y el Estado de México  fue detenida por elementos de la Policía de San Pedro.

El grupo, de acuerdo con el secretario de seguridad de San Pedro, José Luis Kuri, estaba conformado por dos hombres y una mujer. Los tres serán puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes. 

Los detenidos fueron identificados como Tomás “N” y Ángel “N”, ambos de 26 años y Marina”N”, de 24 años. 

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad del municipio, fueron detenidos como resultado de un trabajo coordinado entre las áreas de Policía, Policía Vial, Inteligencia y C4 pues se detectó un vehículo Volkswagen Jetta con placas de circulación del Estado de México, el cual habría participado en hechos delictivos. Los elementos le dieron alcance, logrando su detención en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Rufino Tamayo. 

El secretario informó que la captura se logró recientemente y que los detenidos estarían relacionados con diversos robos en la zona metropolitana.

“Ayer ya detuvimos a los tres involucrados. Ya los vamos a poner a disposición de la Fiscalía. Era una bandita que estaba trabajando en esos ámbitos aquí en San Pedro, Monterrey y Santa Catarina”, dijo Kuri.  

La detención ocurrió el lunes 9 de marzo, un día después de que presuntamente cometieran su último atraco. 

El domingo los ahora detenidos habrían perpetrado un robo en la Notaría 61 y en un despacho contable ubicados dentro de un edificio sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia San Agustín. En ese hecho, los presuntos responsables se habrían apoderado de más de un millón 400 mil pesos. 

El robo se registró durante la madrugada y fue cometido con violencia pues los implicados presuntamente golpearon a un guardia de seguridad de 56 años que se encontraba en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el historial completo de robos atribuidos a esta banda, mientras continúan las investigaciones. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

UAN_Leer_5dd938d897
Tendrá presencia CONARTE en la feria de UANLeer
Whats_App_Image_2026_03_11_at_1_31_36_AM_547644de28
Detienen a cinco por dañar Sierra de Arteaga 
Whats_App_Image_2026_03_10_at_10_09_59_PM_1_3770de7787
Pide la escritora Sofía Segovia visualizar experiencias femeninas
publicidad

Últimas Noticias

HDG_3iw_U_Xk_A_As61s_933dbb2c17
Colocan estatua de Trump y Epstein como Titanic en Washington
scwe_2e297b4af2
Juicio contra líder de La Luz del Mundo iniciará en 2027 en EUA
choque_camion_poste_altamira1_3401831999
Tumba poste y deja sin energía a sector de Altamira y Tampico
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
Recarpetep_pavimento_84c7f66641
Anuncian cierres nocturnos en calle Guadalupe por pavimentación
publicidad
×