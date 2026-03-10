Cae banda ligada a robos millonarios en notarías en San Pedro

Una banda presuntamente dedicada a cometer robos millonarios en notarías públicas y negocios en Nuevo León y el Estado de México fue detenida por elementos de la Policía de San Pedro.

El grupo, de acuerdo con el secretario de seguridad de San Pedro, José Luis Kuri, estaba conformado por dos hombres y una mujer. Los tres serán puestos a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes.

Los detenidos fueron identificados como Tomás “N” y Ángel “N”, ambos de 26 años y Marina”N”, de 24 años.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad del municipio, fueron detenidos como resultado de un trabajo coordinado entre las áreas de Policía, Policía Vial, Inteligencia y C4 pues se detectó un vehículo Volkswagen Jetta con placas de circulación del Estado de México, el cual habría participado en hechos delictivos. Los elementos le dieron alcance, logrando su detención en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Rufino Tamayo.

El secretario informó que la captura se logró recientemente y que los detenidos estarían relacionados con diversos robos en la zona metropolitana.

“Ayer ya detuvimos a los tres involucrados. Ya los vamos a poner a disposición de la Fiscalía. Era una bandita que estaba trabajando en esos ámbitos aquí en San Pedro, Monterrey y Santa Catarina”, dijo Kuri.

La detención ocurrió el lunes 9 de marzo, un día después de que presuntamente cometieran su último atraco.

El domingo los ahora detenidos habrían perpetrado un robo en la Notaría 61 y en un despacho contable ubicados dentro de un edificio sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia San Agustín. En ese hecho, los presuntos responsables se habrían apoderado de más de un millón 400 mil pesos.

El robo se registró durante la madrugada y fue cometido con violencia pues los implicados presuntamente golpearon a un guardia de seguridad de 56 años que se encontraba en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el historial completo de robos atribuidos a esta banda, mientras continúan las investigaciones.

